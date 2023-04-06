طقس الأسبوع المقبل.. تقلبات حادة وانخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار

حذر خبراء الأرصاد الجوية من تقلبات جوية خلال الأسبوع المقبل، حيث تشهد المحافظات الساحلية والسواحل الشمالية ووسط القاهرة ومدن القناة رياح، هبوب رياح شديدة، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وموجة باردة نهاراً، شديدة البرودة ليلاً على كل المدن.

حالة الطقس من يوم الجمعة حتى الأربعاء

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غد الجمعة، سيشهد نشاطا كبيرا لحركة الرياح علي محافظات الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبري، وشمال الصعيد، بينما يسود يوم السبت المقبل طقس بارد نهاراً وشديد البرودة ليلاً، وتكون هناك فرص لسقوط أمطار بنسبة 40% حتى 50%، مع نشاط للرياح، وذلك على السواحل الشمالية والغربية، ومدن القناة، ووسط وجنوب سيناء.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس يوم الأحد المقبلن الموافق 9 أبريل، إذ يكون باردا نهارا وممطرا بنسبة 50%، وتنشط الرياح المحملة بالأتربة والرمال، على المناطق الشمالية ومحافظات الوجه البحري وسيناء، حتى وسط القاهرة الكبرى.

أما يوم الاثنين المقبل، 10 أبريل، فيشهد أمطار متوسطة ورعدية، ونشاط كبير للرياح على المناطق الشمالية ومحافظات الوجه البحري، وخليج السويس.

طقس يومي الثلاثاء والأربعاء

وحذرت الهيئة من طقس يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، إذ يسود يوم الثلاثاء، 11 أبريل، طقس ممطر وبارد من السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد ومدن القناة، ويوم الأربعاء 12 أبريل طقس شديد البرودة، ونشاط كبير للرياح بسرعة 26 حتى 42 كم/ساعة.