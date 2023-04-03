«الأرصاد» تحذر من عاصفة ترابية: رياح جنوبية غربية جافة وحارة تضرب البلاد

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تعرض السواحل الغربية للبلاد لرياح مثيرة للرمال والأتربة تصل الى حد العاصفة الترابية في حالة الطقس اليوم خاصة على مطروح وغرب الإسكندرية والسلوم وسيدى براني، وتتراوح سرعات الرياح بين 20 و25 كيلومترًا في الساعة، وذلك فقا للصور الأخيرة الصادرة عن الأقمار الصناعية.

رياح حارة وجافة مثيرة للأتربة

وطالبت الأرصاد الجوية، السائقين على الطرق اليوم في كلا من محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناه وشمال الصعيد، بضرورة الحذر اثناء القيادة، خاصة على الطرق الصحراوية والرابطة بين المحافظات، بسبب انخفاض الرؤية الأفقية في حالة الطقس اليوم، مبينة أنَّ هذا يرجع لتأثر البلاد برياح جنوبية غربية جافة وحارة، مع وجود مرتفع جوى بطبقات الجو العليا يزيد من ارتفاع درجة الحرارة كما يعمل كمظلة لحبس الأدخنة والشوائب والأتربة في طبقات قريبة من السطح، ولذا تؤثر على الرؤية.

كما نصحت هيئة الأرصاد الجوية، مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر، بضرورة ارتداء الكمامات في أثناء الخروج اليوم من المنزل.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم على بعض مدن الجمهورية وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية كما يلي:

- القاهرة 31 - 15

- العاصمة الإدارية 31 - 15

- أكتوبر 32 - 15

- بنها 31 - 15

- دمنهور 30 - 15

- وادي النطرون 30 - 14

- كفر الشيخ 30 - 15

- المنصورة 31 - 15

- الزقازيق 31 - 15

- شبين الكوم 31 - 15

- طنطا 30 - 15

- دمياط 28 - 14

- بورسعيد 26 - 14

- الإسماعيلية 32 - 13

- السويس 31 - 13

- العريش 28 - 14

- رفح 28 - 13

- رأس سدر 31 - 14

- نخل 29 - 08

- كاترين 24 - 06

- الطور 28 - 16

- طابا 28 - 14

- شرم الشيخ 31 - 16

- الإسكندرية 30 - 14

- العلمين الجديدة 30 - 13

- مطروح 28 - 13

- السلوم 29 - 13

- سيوة 30 - 12

- رأس غارب 29 - 14

- الغردقة 30 - 16

- سفاجا 29 - 15

- مرسى علم30 - 16

- شلاتين 30 - 18

- حلايب 26 - 17

- أبو رماد 27 - 16

- رأس حدربة 28 - 17

- الفيوم 32 - 13

- بني سويف 32 - 12

- المنيا 31 - 12

- أسيوط 31 - 13

- سوهاج 31 - 13

- قنا 33 - 15

- الأقصر 33 - 16

- أسوان 33 - 16

- الوادي الجديد 31 - 14

- أبو سمبل 31 - 16