أمطار غزيرة تضرب السويس في ثالث أيام شهر رمضان

تشهد محافظة السويس اليوم السبت ثالث أيام شهر رمضان المبارك، طقسا غير مستقر، حيث تغطي الغيوم سماء المحافظة، مع زيادة في سرعة الرياح وأمطار على فترات متقطعة.

رفع درجة الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية

وتستمر محافظة السويس في رفع درجة الاستعداد لمواجهة أي تقلبات جوية، وسط تشديدات من اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بالتأكيد المستمر على تطهير خطوط الصرف وبيارات تصريف مياه الأمطار، والتأكيد على كفاءة محطات الصرف الصحي، والتنسيق مع فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة، ونشر فرق وسيارات شفط المياه بالميادين.

وأكد محافظ السويس على مختلف رؤساء الأحياء ومسؤولي الهيئات المختلفة العاملة في محافظة السويس، بضرورة الجهازية التامة للتدخل الفوري في أي لحظة، لمواجهة آثار تقلبات طقس السويس، خاصة عند سقوط أمطار.

درجات الحرارة اليوم السبت

وكشفت توقعات خبراء الأرصاد أن درجة الحرارة العظمى تسجل 23 درجة مئوية والصغرى 13 درجة، وسرعة الرياح 31 كيلو في الساعة، ونسبة الرطوبة 64%، ونسبة سقوط أمطار 90%.

فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الأمواج يتراوح بين مترونصف إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية.