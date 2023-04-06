تفاصيل محاكمة المتهمين في قضية الـ«هوج بول»

أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، حكما علي المتهمين في قضية هوج بول باستمرار قرار التحفظ على أموال المتهمين المصريين في الجنحة الخاصة بالترويج لتداول العملات الافتراضية على منصة الـ«هوج بول».

عصابة هوج بول

تعود تفاصيل الواقعة عندما تبلغ عدد من المواطنين تضررهم من القائمين على إدارة تطبيق «هوج بول» على شبكة الإنترنت لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم عن طريق إيهامهم باستثمار أموالهم في تحقيق أرباح يومية باستخدام تطبيق هوج بول إلا أنهم فوجئوا بغلق التطبيق عقب الاستيلاء على أموالهم التي بلغ إجمالها 19 مليون جنيه.

وعقب تقنين الإجراءات وجمع المعلومات وباستخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن من تحديد ورصد عناصر تلك الشبكة الإجرامية القائمين على إدارة تطبيق هوج بول، وتبين أنهم 29 شخصا؛ 13 منهم يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية، واتخاذهم من 2 فيلا سكنية بالقاهرة مقرا لمزاولة النصب والاحتيال علي المواطنين عبر تطبيق هوج بول.

القبض على عصابة هوج بول

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم وبحوزتهم «95 هاتفا محمولا – 3367 خط هاتف محمول – 9 أجهزة مودم رسائل جماعية – 7 أجهزة حاسب آلي – 39 شاشة كمبيوتر ومشتملاتها - 3 سيارات - مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية بلغت 600 ألف جنيه و41 كارتا ائتمانيا لبنوك بالخارج» جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما نصحت وزارة الداخلية المواطنين بعدم الانسياق خلف التطبيقات المجهولة التي يتم بثها عبر الإنترنت لتحقيق الأرباح المالية للمشاركين بها حرصا على عدم تعرضهم للنصب والاحتيال من تشكيلات عصابية دولية