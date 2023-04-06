مراسلة «القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تستغل القصف لتشديد الخناق على الفلسطينيين

قالت دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن نجمة داوود الحمراء أعلنت إصابة اثنين جراء القصف اللبناني على إسرائيل، إضافة إلى تلقيها اتصالات عن إصابات، وصل إجماليها 4.

حزب الله اللبناني

وذكرت المراسلة، أنه لا توجد جهة أعلنت مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ، سواء من الفصائل الفلسطينية أو من حزب الله اللبناني، وأن ما يتم تداوله من تصريحات لحسن نصر الله الأمين العام لحزب الله قديمة.

وأوضحت أن وسائل الإعلام العبرية أن كل هذه الرشقات ردا على استفزاز المسلمين بأحداث المسجد الأقصى، وقال محللون إن إسرائيل لن تسكت على إطلاق الصواريخ من الجانب اللبناني، وأن إسرائيل لم تذهب إلى حرب حتى الآن.

ولفتت إلى أن المجلس الوزاري المصغر «الكابينت» سيجتمع اليوم وسيخرج ببيان في الثامنة من مساء اليوم بتوقيت القدس المحتلة على أرجح التقديرات، للإعلان عن الخطوات التي تمثل الرد الإسرائيلي على قصف الجليل.

إغلاق المتنزهات العامة

وذكرت أن الحكومة الإسرائيلية قررت إغلاق المتنزهات العامة القريبة من أماكن القصف، وإغلاق المجال الجوي بين حيفا ومناطق القصف، وفتحت الملاجئ الأرضية لاختباء الإسرائيليين في حال تكرار القصف، واستغلت الحكومة الحدث وحولت الضفة والقدس إلى ثكنة عسكرية وشددت الخناق على الفلسطينيين.