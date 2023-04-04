الرئيس القبرصي لـ«القاهرة الإخبارية»: نلعب دورا مهما لدعم علاقات مصر مع أوروبا

قال الرئيس القبرصي، نيكوس كريستودوليدس، إنّ مصر بادرت لتأسيس منتدى غاز المتوسط، والذي نقترب من خلاله أكثر.

وأضاف كريستودوليدس، خلال حوار أجرته قناة القاهرة الإخبارية، أنّ اليونان تواصلت مع مصر بمبادرة من القاهرة خلال السنوات الأخيرة ومع دول صديقة في المنطقة، لتأسيس هذا المنتدى.

وأكد الرئيس القبرصي، أنّ بلاده تلعب دورا مهما لدعم العلاقات الأوروبية مع مصر.