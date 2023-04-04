رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

الرئيس القبرصي لـ«القاهرة الإخبارية»: نلعب دورا مهما لدعم علاقات مصر مع أوروبا

كتب:

هانى حسن
01:10 م | الثلاثاء 04 أبريل 2023
رئيس قبرص لـ«القاهرة الإخبارية»

رئيس قبرص لـ«القاهرة الإخبارية»

قال الرئيس القبرصي، نيكوس كريستودوليدس، إنّ مصر بادرت لتأسيس منتدى غاز المتوسط، والذي نقترب من خلاله أكثر.

وأضاف كريستودوليدس، خلال حوار أجرته قناة القاهرة الإخبارية، أنّ اليونان تواصلت مع مصر بمبادرة من القاهرة خلال السنوات الأخيرة ومع دول صديقة في المنطقة، لتأسيس هذا المنتدى.

وأكد الرئيس القبرصي، أنّ بلاده تلعب دورا مهما لدعم العلاقات الأوروبية مع مصر.

اقرأ المزيد:

رئيس قبرص لقناة «القاهرة الإخبارية»: أتطلع لزيارة مصر ولقاء صديقي الرئيس عبدالفتاح السيسي

قبرص تلغي منصة حجز الحصول على تأشيرة شنجن عبر الإنترنت بسبب بيع المواعيد

رئيس قبرص يتعهد بتخصيص 2% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري

4 تحديات تنتظر رئيس قبرص الجديد.. هل ينجح في إعادة توحيد الجزيرة؟

رئيس قبرص الجديد يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب
بقلم هانى حسن