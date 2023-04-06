«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن اتفاق نوايا بين أوكرانيا وبولندا

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا بعنوان «اتفاق نوايا بين أوكرانيا وبولندا لتزويد كييف بمعدات عسكرية الفترة القادمة».

وذكر التقرير: «من أمام المعدات العسكرية البولندية المصطفة في ساحة وارسو، طمأن الرئيس الأوكراني زيلينسكي جنوده في خطوط التشابك مع روسيا بوقوف أوروبا خلفهم بمخزونها الاستراتيجي».

وأضاف: «خلال زيارته إلى بولندا، وقّع زيلينسكي مع رئيس الوزراء البولندي اتفاق نوايا يضمن توريد حزمة دفاعية جديدة من المعدات العسكرية التي تحتاجها خطوط المواجهة الأمامية بشدة، لاسيما ناقلة الجند المدرعة روسوماك، حيث تؤكد كييف عزمها القيام بهجوم عكسي خلال الفترة القادمة لتحرير مدنها التي احتلتها روسيا جنوبا وشرقا».

وتابع: «وفي تطلع جديد لدعم القوات الأوكرانية تحسبا لهذا الهجوم العكسي، أشار زيلينسي إلى اتفاقه مع بولندا على بدئها في تشكيل تحالف غربي لتزود أوكرانيا بطائرات حربية، كما فعل بشأن الدبابات القتالية».

واستطرد: «من جانبه أكد الرئيس البولندي أنّ بلاده ستستمر في دعم كييف والعمل على حصولها على ضمانات أمنية إضافية خلال قمة الناتو المقبلة، مبديا رغبة وارسو الدائمة في وجود جارتها الشرقية داخل حلف الناتو ولن تتوقف عن دعمها في الانضمام إليه».