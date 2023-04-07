«الإفتاء» تحدد 4 أمور تدخل العبد الجنة.. احرص على فعلها

الجنة هي الدار التي يرجو جميع المسلمين أن يسكنوها بعد وفاتهم، وذلك لأن بها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت وخطر على قلب بشر، مثلما أكد لنا الرسول الكريم، لذا حددت دار الإفتاء عدد من الأمور إن فعلها المسلم كانت من نصيبه، ومنها الصيام والصدقة وعيادة المريض واتباع الجنائز.

ونشرت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، «فسيبوك» قائلة: «أربعة أمور لو اجتمعت في عمل الإنسان اليومي، كان من أهل الجنة إن شاء الله، وهي: الصيام، واتِّباع الجنازة، والصدقة، وعيادة المريض».

أربع أمور تدخلك الجنة.. احرص عليها

واستشهدت دار الإفتاء بحديث النبي محمد، الذي سأل فيه سؤالا وكان نصه: «مَن أصْبَحَ مِنْكُمُ اليومَ صائِمًا؟ ليرد أبو بَكْرٍ الصديق: أنا، قالَ النبي: فمَن تَبِعَ مِنْكُمُ اليومَ جِنازَةً؟ قالَ أبو بَكْرٍ: أنا، قالَ: فمَن أطْعَمَ مِنكُمُ اليومَ مِسْكِينًا قالَ أبو بَكْرٍ: أنا، قالَ: فمَن عادَ مِنْكُمُ اليومَ مَرِيضًا قالَ أبو بَكْرٍ: أنا، فقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى الله عليه وسلَّمَ: ما اجْتَمَعْنَ في امْرِئٍ إلَّا دَخَلَ الجَنَّةَ».

وأوضحت الإفتاء، أن الصيام والصدقة من أفضل الأعمال التي تقرِّب العبد من ربه، بقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن في الجنة غُرفًا يُرى ظهورُها من بطونها، وبطونُها من ظهورِها، فقال أبو موسى الأشعريُّ: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن طَيَّبَ الكلامَ، وأطعمَ الطعامَ، وأدامَ الصيام، وصلَّى بالليلِ والناسُ نيام».