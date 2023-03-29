مفتي الجمهورية عبر قناة الناس: جماعات التدين المغشوش يتكبرون كأنهم يملكون مفاتيح الجنة والنار

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجساكم ولكن إلى قلوبكم، فالقلب محل الإيمان والعبادة، فساد القلب فساد لكل شيء كما أخبرنا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والتدين الحقيقى هو عمران القلب بالإيمان الحقيقي، والعبادة الخالصة لله».

التدين المغشوش اهتمام بالمظهر

وأضاف المفتي، خلال حلقة برنامج «حديث المفتي»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الأربعاء: «التدين المغشوش، اهتمام بالمظهر، دون إيمان وتعبد وقيم الإسلام وأخلاقه، جماعات التدين المغشوش تجد عندهم كبرا وكأنهم يملكون مفاتيح الجنة والنار، فالمتدين الحقيقي شكله وقلبه واحد مليئ بالإيمان وكل أعماله يراد بها الله فقط».

وكانت انطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

تردد قناة الناس

وتبث قناة «الناس» خلال شهر رمضان المقبل عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.