حكاية الأسمرات.. أول حي سكني للقضاء على العشوائيات في مصر

زيارة أسرية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأهالي مدينة الأسمرات، لتناول الإفطار مع الأهالي وقياداتها الشعبية وعدد من أعضاء مجلس النواب، كما تفقد الرئيس أحوال الأهالي والأسر هناك، وفي هذا التقرير تستعرض لـ «الوطن» حكاية الأسمرات أول حي سكني للقضاء على العشوائيات.

القضاء على العشوائيات

البداية كانت عام 2014، حينما قررت الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن يكون القضاء السريع على العشوائيات على رأس اهتماماتها، ومن هنا جاء أول مشروع سكني حقيقي لسكان العشوائيات «حي الأسمرات»، على غرار «الكومباوندات»، وافتتح الرئيس السيسي أول مرحلتين منه في 30 مايو، بينما يقسم المشروع ككل على 3 مراحل، كانت البداية لانطلاق عدة مشروعات سكنية اخرى في مناطق ومحافظات مختلفة.

أرض صحراوية في منطقة المقطم يحيطها الرمال الصفراء من جميع الجهات، لم يكن يتخيل أحد يوما ما ستكون عليه الآن، ذلك التحدي الكبير الذي خاضته الدولة وكسبت الرهان فيه، فجاءت المرحلة الأولي على مساحة 65 فدانا وتشمل 6258 وحدة سكنية، فضلا عن إنشاء مدرسة تعليم إساسي و240 محلا تجاريا، بينما المرحلة الثانية، تقع على مساحة 61 فدانا وتشمل 4722 وحدة سكنية، وتضم مدرسة للتعليم الأساسي 110 محلا تجاريا، بتكلفة مليار و600 مليون جنيه.

أول مرحلتين

تضمنت المرحلتين «وحدات علاجية، ملاعب رياضية، نقطة للشرطة وأخرى للإسعاف، مكتبا للبريد»، فضلا عن أسواق حضارية لتوفير احتياجات المواطنين بشكل كامل، كل هذا وأكثر تم تخصيه لقاطني العشوائيات الخطرة من مناطق الدويقة وعزبة خير الله واسطبل عنتر.

المرحلة الثالثة

وبعد نجاح المرحلتين الأولى والثانية، تم تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع حي الأسمرات المتمثلة في إنشاء 7298 وحدة سكنية بإجمالي 124 عمارة، بتكلفة 1.75 مليار جنيه، لتوفير مسكن آمن لـ31000 نسمة، إذ يتكون كل عقار تتكون من 60 وحدة سكنية ومصعدين، و4 خزانات مياه علوية، بمساحة إجمالية للمشروع 65 فدان.

وضمت المرحلة الثالثة الكثير من الخدمات التي كانت بعيدة تماما عن سكان العشوائيات، بداية من المدينة الشبابية الرياضية «نادي اجتماعي ورياضي»، و4 ملعب متعدد الاستخدام وملعب كرة قدم، و3 حمامات سباحة، ومسجد وكنيسة، ومجمع للمدارس «تعليم أساسي، ثانوي صناعي»، ومبني التضامن الاجتماعي «بنك ناصر، مركز رعاية المسنين، وحدة اجتماعية، رعاية الطفولة والأمومة، قاعات متعددة الاستخدام».

وتضم المرحلة الثالثة من الأسمرات 5 حضانات للأطفال و4 وحدات صحية، ومجمع للمخابز، ومنافذ لبيع السلع، مستهدفة تسكين 7298 أسرة من مناطق العشوائيات «السحيلة، اسطبل عنتر، المدابغ، بطن البقرة، كوم غراب، الشهبة، وادى فرعون، بين الرزاز، منشأة ناصر، الحطابة، عرب اليسار» وغيرها من المناطق العشوائية.

نجاح التحدي

كان هناك تحد آخر أمام هذه المشروع القومي العملاق، إذ رأى البعض من المتشائمين أن الأسمرات لن يبقى كما هو عليه، وسيتحول مع الوقت إلى عشوائيات جديدة، ولكن هذا ما لم يحدث مطلقا، وهنا كان الدور المشترك من الأهالي الذين حافظوا على مكانهم الجديد، مع الإشراف الراقبي من الجهات المعنية من الدولة.