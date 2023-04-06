تفاصيل جريمة المطرية.. شاب دفع حياته ثمنا للخلافات على يد جاره

جريمة بشعة استيقظ عليها سكان المطرية بالقاهرة، عندما علموا بمقتل الشاب «محمد نادي» على يد جاره وصديقه، باستخدام سلاح أبيض «سكين»، بعدما وصلت بهما الخلافات إلى طريق مسدود، وانتهت بقاتل ومقتول، وفر المتهم هاربًا، إلا أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليه بعد ساعات قليلة من الواقعة، وجرى نقل جثمان المجني عليه إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

جريمة بعد صلاة التراويح

كانت الساعة تشير إلى الواحدة صباح أمس الأول، عندما ورد لقسم شرطة المطرية بالقاهرة، بلاغا من أحد المستشفيات باستقبال جثمان «محمد نادي» في العقد الرابع من عمره، إثر طعنة في جسده بسلاح أبيض أدوت بحياته، بالانتقال إلى محل البلاغ، والوقوف على ملابساته، بينت أن مشادة كلامية بين المجني عليه وآخر، تطورت إلى مشاجرة اعتدى خلالها الثاني على الأول بسكين فأرداه قتيلا، وتم ضبط المتهم.

المتهم يمثل جريمته

خضع الجاني لمعاينة تصويرية بالصوت والصورة، ومثل الجريمة أمام فريق النيابة، لبيان كيفية ارتكابها الجريمة في ثبات وهدوء تام، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما أمرت بعرضه على مصلحة الطب الشرعي، لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيه أو من عدمه، واستدعت أسرة المجني عليه وشهود العيان لسماع أقوالهم.

تعرف على عقوبة القتل العمد

يقول المحامي أحمد خالد الخبير القانوني في حديثه لـ«الوطن»، إن عقوبة المتوقعة على المتهم، وفقًا الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات، نصت على أن «يحكم على فاعل هذه الجناية أي القتل العمد بالإعدام شنقًا، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى».