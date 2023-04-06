مصرع عامل أثناء التنقيب عن الآثار في المطرية

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في استخراج جثة شاب من حفرة انهارت عليه أثناء التنقيب عن الآثار بمنطقة الردم، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لاجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة إذا كانت توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها ومعرفة إذا كانت تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة المطرية بلاغا من الأهالي بانهيار حفرة على أحد العاملين بدائرة قسم الشرطة ، وبالإنتقال تبين العثور علي جفرة داخل إحد المنازل بدائرة قسم الشرطة ، وكشفت التحريات بأن صاحب العقار يقوم بالتنقيب عن الآثار، وأضافت التحريات بأنه استعان ببعض العمال في عملية التنقيب.

انهيار حفرة أثناء التنقيب عن الآثار

وأوضحت التحريات بأن الحفرة انهارت على أحد العاملين، وبواسطة قوات الحماية المدنية تمكنت القوات من استخراج الجثة و بالفحص تبين أنها جثة عامل يدعى أحمد سيد في العقد الخامس من العمر، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.