أسقف طما يوضح طريقة الاحتفال بعيد البشارة وجمعة ختام الصوم: طقس فرايحي

تقيم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هذا العام للمرة الأولى عيد البشارة المجيد وجمعة ختام الصوم معًا على غير العادة، حيث كان يلغى عيد البشارة قديمًا إذ وافق جمعة ختام الصوم المقدس، وحتى يوم الاثنين التالي لعيد القيامة المجيد.

طقس جمعة ختام الصوم وعيد البشارة

وفي هذا الشأن أصدر الأنبا إسحق أسقف طما وتوابعها، بيانًا يوضح خلاله ترتيب طقس الكنيسة في جمعة ختام الصوم وعيد البشارة قائلًا: «نبوات جمعة ختام الصوم تنقل إلى اليوم السابق (الخميس) وتقال بعد نبوات يوم الخميس الأخير من الصوم الكبير، ويصلى قداس يوم الخميس حتى الساعة التاسعة من النهار، وينتهي قبل الغروب، وعشية عيد البشارة تصلى مساء الخميس بالطقس الفرايحي».

وتابع أسقف طما «تصلي صلوات مسحة المرضي يوم الجمعة 7 أبريل بالطقس الفرايحي، يليها قداس عيد البشارة المجيد بالطقس الفرايحي».

البابا تواضروس يشرح طقس عيد البشارة وجمعة ختام الصوم

وذكرالبابا تواضروس الثاني في اجتماعه الأسبوعي يوم الأربعاء الموافق 22/3/2023 أن عيد البشارة هذا العام سيتزامن مع جمعة ختام الصوم المقدس.

وقال البابا تواضروس «إن اللجنة الطقسية للمجمع المقدس المتمثلة في مقررها نيافة الأنبا بنيامين والعديد من الآباء الأساقفة والكهنة التي اجتمعت لدراسة هذا الموضوع لأن عيد البشارة من الأعياد السيدية الكبرى وهو؛ (منبع الأعياد) لذلك قررت اللجنة الاحتفال بعيد البشارة يوم 7 ابريل الموافق 29 برمهات».

وتابع البابا وضعت اللجنة ترتيب لهذا اليوم أن تقرأ نبوات يوم الخميس وبعدها نبوات يوم جمعة ختام الصوم ويكمل قداس يوم الخميس كالمعتاد وبعد ذلك تقام صلوات عشية عيد البشارة بالطقس الفرايحى مساءً.

أما في يوم الجمعة يصلى القنديل العام بالطقس الفرايحى ويصلى قداس عيد البشارة بالطقس الفرايحى كترتيبه وبذلك نكون قد احتفلنا بعيد البشارة وجمعة ختام الصوم.