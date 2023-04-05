الكنائس المصرية تعلن موعد قداسات عيد القيامة 2023.. تبدأ ليلة 15 أبريل

أعلنت الكنائس المصرية «الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية»، إقامة قداسات عيد القيامة 2023، يوم 15 أبريل الجاري، والذي يتزامن مع احتفالات الأقباط حسب الاعتقاد المسيحي بما يعرف بـ «سبت النور»، صباحا، وقداسات العيد مساءا.

موعد قداس عيد القيامة 2023 بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية

وكشفت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كواليس قداسات عيد القيامة 2023، مشيرة إلى أنَّ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، سيترأس قداس عيد القيامة 2023، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ليلة 15 أبريل، فيما يستقبل المهنئين من كبار رجال الدولة والشخصيات العامة ورجال الكنيسة والأقباط صباح يوم عيد القيامة 2023، الذي يوافق يوم 16 أبريل، وذلك في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، كعادته كل عام.

وضمن قداسات عيد القيامة، تقيم إيبارشيات الكرازة المرقسية بالداخل والخارج، قداسات عيد القيامة 2023، مساء يوم 15 أبريل، لتنهي بذلك ما يعرف بـالصوم الكبير الذي امتد على مدار 55 يومًا، ويعد من أصوام الدرجة الأولى ويحظى بقدسية خاصة لدى الأقباط، لأنهم حسب الاعتقاد المسيحي يسيرون خلاله على خطى السيد المسيح، ويقسم هذا الصوم بحسب طقس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى أسبوع الاستعداد، والأربعين يوماً المقدسة التي صامها السيد المسيح صوماً انقطاعياً، ثم أسبوع الآلام.

ترتيبات احتفال عيد القيامة 2023 بالكنائس الإنجيلية والكاثوليكية

كذلك ستقيم الطائفة الإنجيلية في مصر، احتفال عيد القيامة 2023، بمقر الطائفة في مصر الجديدة، وسيترأس الاحتفال القس الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر.

فيما يترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، قداس عيد القيامة 2023، بكنيسة السيدة العذراء في مدينة نصر، بالقاهرة، مساء يوم 15 أبريل الجاري.

وكانت الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بمصر، أعلنت عن ترتيبات عيد القيامة 2023، والتي أشارت خلالها إلى أن القداس سيبدأ في تمام الساعة الثامنة مساءً وينتهي في تمام 10 مساءً برئاسة الأب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بمصر، وذلك في كنيسة السيدة العذراء مريم بغمرة للسريان الأرثوذكس.