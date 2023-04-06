«أوقاف سوهاج»: تخصيص 43 مسجدا للاعتكاف في شهر رمضان

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج مساجد الاعتكاف لهذا العام، وهي سنة مؤكدة ثابتة عن الرسول الكريم في العشر الأواخر من رمضان، وفقا للدكتور محمد حسني عبدالرحيم وكيل وزاره الأوقاف بمحافظة سوهاج.

مساجد الاعتكاف بمحافظة سوهاج

وأعدت وزارة الأوقاف للاعتكاف هذا العام نحو 6200 مسجد على مستوى الجمهورية، بينها 43 مسجدًا بمحافظة سوهاج.

ضوابط الاعتكاف

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة سوهاج أنه على جميع المعتكفين مراعاة حرمة المسجد وقدسيته ونظافته، فالهدف من الاعتكاف إحياء أيام وليالي الشهر الفضيل بكثرة الصلاة وقيام الليل وأداء صلاة التهجد والذكر والدعاء وقراءة القرآن.

وأكد أن الدروس الدعوية مسئولية إمام المسجد فقط أو من تكلفه وزارة الأوقاف بذلك مع التاكيد على المنع التام يمنع لتوزيع أي كتب أو إصدارات أو مجلات أثناء الاعتكاف، كما يحظر تصوير المعتكفين أو بث أي صور لهم احتراما للخصوصية الشخصية، ويقتصر استخدام الهاتف أثناء الإعتكاف على الضرورة القصوى تحقيقًا لمقصد الاعتكاف في التفرغ للطاعة والعبادة.

طرق التقديم للإعتكاف

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة سوهاج أن على الراغبين بالإعتكاف بمحافظة سوهاج تسجيل اسمه لدى إمام المسجد الذى يريد الإعتكاف به، على أن تكون الأولوية لرواد المسجد وأبناء المنطقة والحي المحيط بالمسجد، مع مراعاة سعة المكان للمعتكفين بما يوفر لهم الجو المناسب للاعتكاف مع مراعاة أولوية التسجيل.