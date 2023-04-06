مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 15.. «إزاي دكتور عجيب قدر يدخل الفجوة الزمنية»

شهدت الحلقات الماضية من مسلسل يحيى وكنوز، قصصا مشوقة عن عظمة الحضارة المصرية القديمة عبر الرسوم المتحركة، وتتوالى أحداث مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 15 لتكشف مدى حيرة يحيى في سر دخول دكتور عجيب قدير معه في الفجوة الزمنية.

مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 15

وتضمنت الحلقة 15 من مسلسل يحيى وكنوز سؤال يحيى للأستاذ عصام عن كيفية دخول الدكتور عجيب للفجوة الزمنية التي دخل إليها، ليكشف الأول أن الدكتور عجيب لديه تعويذه خاصة تدخله لأي زمن يريده؛ لأنه يريد أن يتحكم في المستقبل والماضي، ومن الممكن أن يفعل أي شيء لكي يحقق هدفه.

ويستعرض مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني، من خلال الحلقات معلومات عديدة عن الحضارة المصرية القديمة، وقررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض الجزء الثاني من المسلسل مدعومًا بلغة الإشارة، حتى يتمكن أصحاب الهمم من مشاهدته.

موعد عرض الحلقة 15 من يحيى وكنوز

وكشفت شبكة قنوات DMC، مواعيد عرض مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني والقنوات الناقلة، ويعرض المسلسل الساعة الـ6:15 مساء، ويعاد الساعة الـ7:30 من صباح اليوم التالي، ويعرض المسلسل على DMC دراما الساعة الـ10:30 مساء، ويعاد 1:30 من ظهر اليوم التالي.