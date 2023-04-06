أوقاف سوهاج: توزيع 15 ألف شنطة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية

وزعت مديرية أوقاف محافظة سوهاج صكوك الإطعام، بعدما تسلمت 3 أطنان من اللحوم، و15 ألف شنطة مواد غذائية، على الأسر الأكثر احتياجا، وفقا لبيان الدكتورمحمد حسني عبدالرحيم وكيل الوزارة.

مكونات شنطة رمضان

وأوضح البيان أن مكونات الشنط الموزعة على الأسر المتقدمة لصكوك إطعام الأوقاف الـ15 ألف التى تم توزيعها بمحافظة سوهاج (2 كيلو أرز+ 2 كيلو سكر+كيلو مكرونة) بواقع 30 طن أرز و30 طن سكر و15 طن مكرونة.

وتم تسليم الكمية كاملة من اللحوم والشنط الغذائية لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة سوهاج، لتسليمها للأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، والمتقدمين للحصول على صكوك إطعام الأوقاف.

توزيع صكوك إطعام الأوقاف

يذكر أن مديريات الأوقاف بعدة محافظات بينها الإسماعيلية والشرقية وأسوان وقنا تسلمت اليوم صكوك الإطعام لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا والتي تشمل اللحوم أو الشنط الغذائية.