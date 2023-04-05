«الأوقاف» تعلن الأئمة المتميزين بالمديريات خلال شهر مارس

أعلنت مديريات الأوقاف بالمحافظات اختيار الأئمة والوعاظ الأكثر تميزا خلال شهر مارس، بالأنشطة الدعوية والعلمية بالمساجد الكبرى حيث سيتم صرف مكافأة من الإدارة التابع لها كل واعظ وإمام، فضلا عن الإعلان عن الاستعداد لاختيار الخطيب المميز والواعظ المميز خلال شهر رمضان بكل إدارة.

أسماء الأئمة والوعاظ الفائزين بمكافأة الأوقاف

وتنشر «الوطن» أسماء الأئمة والوعاظ المتميزين بمديريات الأوقاف المختلفة خلال شهر مارس.

مطروح: الشيخ سليمان حسين مطاوع، مدير إدارة الحمام بمكافأة قيمتها 1000 جنيه.

بورسعيد: الشيخ عماد محمد هيبة مدير إدارة الشرق وبورفؤاد بمكافأة قيمتها 1000 جنيه.

القليوبية: الشيخ صابر عبد الرحمن علي عبد الرحمن مدير إدارة بنها ثان بمكافأة 1000 جنيه.

سوهاج: الشيخ عبد العاطي عبد الرحمن مزيد، مدير إدارة بندر سوهاج بمكافأة 1000 جنيه.

البحيرة: الشيخ سامي عوض خميس خضر مدير إدارة إيتاي البارود أول بمكافأة 1000 جنيه.

المنيا: الشيخ علي عثمان حسن حسن سراج مدير إدارة مطاي بمكافأة 1000 جنيه.

الغربية: الشيخ خالد خضر إبراهيم خضر مدير مديرية أوقاف الغربية بمكافأة 1000 جنيه.

بورسعيد: الشيخ جمال فتحي السيد عواد مدير أوقاف بورسعيد بمكافأة 1000 جنيه.

تشجيع الأوقاف للأئمة المتميزين

تأتي المكافأة التشجيعية التي تنظمها مديريات الأوقاف بالمحافظات إيمانا من المديريات بأهمية مكافأة المتميزين الذين يؤدون واجبهم بعمل وإتقان في الأنشطة الدعوية وفقا لمديريات الأوقاف.