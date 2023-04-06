مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 15.. فشل خطة دكتور عجيب

شهدت الحلقات الماضية من مسلسل يحيى وكنوز، قصصا مشوقة عن عظمة الحضارة المصرية القديمة عبر الرسوم المتحركة، وتتوالى أحداث مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 15 لتكشف فشل خطة دكتور عجيب وعودته مع يحيى وكنوز يحيى وكنوز.

مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 15

وتضمنت الحلقة 15 من مسلسل يحيى وكنوز محاولة دكتور عجيب ورجاله القبض على يحيى وكنوز ، لكنهما هربا منهم، ولكن تمكن الدكتور عجيب من الخروج معهم من الفجوة الزمنية والعودة للزمن الحالى، وبالتالي فشلت خطته في سرقة البرديات الفرعونية والتخلص من يحيى وكنوز.

ويستعرض مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني، من خلال الحلقات معلومات عديدة عن الحضارة المصرية القديمة، وقررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض الجزء الثاني من المسلسل مدعومًا بلغة الإشارة، حتى يستطيع المشاهدون من أصحاب الهمم من مشاهدة المسلسل.

موعد عرض الحلقة 15 من يحيى وكنوز

وكشفت شبكة قنوات DMC، مواعيد عرض مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني والقنوات الناقلة، ويعرض المسلسل الساعة الـ6:15 مساء، ويعاد الساعة الـ7:30 من صباح اليوم التالي، ويعرض المسلسل على DMC دراما الساعة الـ10:30 مساء، ويعاد 1:30 من ظهر اليوم التالي.