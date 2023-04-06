أسماء 59 مسجدا خصصتها «أوقاف أسيوط» للاعتكاف خلال شهر رمضان

أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم الخميس، أسماء المساجد المسموح بالاعتكاف بها في محافظة أسيوط 2023 خلال شهر رمضان المبارك، وعددها 59 مسجدا.

آلية وشروط الاعتكاف

ووضعت وزارة الأوقاف آلية المشاركة في الاعتكاف، وتتضمن أن من يرغب في الاعتكاف تسجيل اسمه لدى إمام المسجد، على أن تكون الأولوية لرواد المسجد وأبناء المنطقة والحي المحيط، وعلى إمام المسجد أن يراعي سعة المكان للمعتكفين بما يوفر لهم الجو المناسب للاعتكاف، ومراعاة إعطاء الأولوية لرواد المسجد وسكان محيطه الجغرافي.

ويراعى أيضا أولوية التسجيل، وعلى جميع الأئمة التنسيق مع الإدارات والمديريات التابعين لها في هذا الشأن، وعلى جميع المفتشين ومديري الإدارات والمديريات متابعة كل شؤون الاعتكاف بدءًا من تسجيل المعتكفين إلى إتمام عملية الاعتكاف كل فيما يخصه.

أسماء المساجد المسموح بالاعتكاف بها في أسيوط

وشملت أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في محافظة أسيوط 2023، مساجد ناصر السوق وعمر بن الخطاب بمركز أبنوب، والرحيم والعليو الكبير بقرية بني عدي بمركز منفلوط، والهلالي وناصر وخشبة والتقوي بمدينة أسيوط، وخديجة عبدالمعطي ومسك الختام والكاشف الكبير وأبوالنصر ومحمد محمد قاسم وظريفة الحلو والزيات والسلام والمجموعة الصحية والجعب والقبلي وآل خليفة وعمار البحري والكبير وعمران التوني ووالديابية والعمدة والحاج توفيق بمركز منفلوط.

وفيما يلي أسماء المساجد بمختلف مراكز المحافظة: