«أوقاف أسيوط»: افتتاح 8 مساجد بعد تجديدها غدا

أعلنت مديرية أوقاف أسيوط برئاسة الدكتور عاصم قبيصي وكيل الوزارة، افتتاح 8 مساجد بعد إحلالها وتجديدها بمختلف مراكز وقرى المحافظة غدا الجمعة.

قيادات الدعوة ومديري الإدارات

وقال الدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة أسيوط، إنه أناب قيادات الدعوة ومديري الادارات الفرعية في افتتاح المساجد حيث انيب الشيخ مختار عيسي دياب مدير الإدارة العامة لشئون الدعوة و البر و الأوقاف في افتتاح مسجد الواحد الأحد بقرية شلش مركز ديروط والشيخ محمد عبداللطيف محمود مدير الدعوة في افتتاح مسجد الرحمن الرحيم – نزلة ضاهر - ديروطو الشيخ اسامه عبد الفتاح محمود مدير ادارة الإدارات الفرعية في افتتاح مسجد ابو العدب بمركز صدفا .

افتتاح مساجد مراكز أسيوط

وأضاف وكيل وزارة الاوقاف بمحافظة أسيوط أنه اناب الشيخ ناصر محمد السيد مدير المتابعة في افتتاح مسجد الرحمن قرية ببلاو مركز ديروط واناب الشيخ يونس خليفة يونس مدير إدارة أوقاف صدفا في افتتاح مسجد آل سباق بمركز صدفا واناب الشيخ محمد تمام علي مدير إدارة اوقاف أبوتيج في افتتاح مسجد العريضات – دكران – أبو تيج واناب الشيخ أحمد عيسى دياب مدير ادارة اوقاف ديروط شمال في افتتاح مسجد حسين مسعود – أبو كريم – ديروط واناب الشيخ محمد طلعت ناجي مدير إدارة أوقاف القوصية شرق في افتتاح مسجد قباء قرية القصير مركز القوصية.