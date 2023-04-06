أماكن بيع الفراخ البرازيلي في محافظة أسيوط.. تخفيضات تصل لـ20%

طرحت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة أسيوط، فراخ برازيلي لبيعها للجمهور من خلال فروع الجملة التابعة للشركة المصرية، والتي يتراوح أسعارها من 65 جنيها لسعر الكيلو بأوزان تبدأ من 1 كيلو بتخفيضات 20%عن أسعار الدواجن بالأسواق.

وتقدم «الوطن» لقرائها أماكن بيع الفراخ البرازيلي في محافظة أسيوط بتخفيضات 20% المتواجدة في أفرع الشركة المصرية للجملة المنتشرة بمختلف مراكز المحافظة.

كيف تذبح الفراخ البرازيلي؟

وكشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن طريقة ذبح الفراخ البرازيلي، مؤكدة أنها جرى ذبحها على الطريقة الإسلامية على أيدي مسلمين مقيمين في دولة البرازيل بعد التسمية خلال الذبح، وأن أسعارها متفاوتة وتبدأ من 65 جنيها للكيلو، بأوزان تبدأ من كيلو واحد حتى كيلو و300 جرام.

أماكن بيع الفراخ البرازيلي في أسيوط

وتستعرض في هذا التقرير أماكن وعناوين بيع الفراخ البرازيلي بمراكز محافظة أسيوط:

- فرع جملة قرية بني قرة بمركز القوصية بشارع الترعة الإبراهيمية.

- فرع جملة مركز القوصية الكائن بشارع الجلاء.

- فرع جملة مركز ومدينة أبنوب الكائن بشارع التحرير.

- فرع جملة بندر أبوتيج بشارع أسيوط - سوهاج الزراعي.

- فرع جملة مدينة ديروط أول بشارع عمر بن الخطاب بجوار أبور النور.

- فرع جملة مدينة صدفا الكائن بشارع الجيش.

- فرع جملة قرية مير الكائن بشارع الجمهورية.

- فرع جملة مدينة ديروط (ثان) الكائن بشارع عمر بن الخطاب.

- فرع جملة مدينة أسيوط 9 شارع الجلاء بحي شرق أسيوط.

- فرع جملة مدينة منفلوط بندر الكائن بشارع الجيش.

- فرع جملة مدينة أسيوط الكائن بشارع رياض بحي شرق أسيوط.

- فرع جملة مدينة الغنايم الكائن بشارع الخطية.

- فرع جملة مدينة البداري الكائن بشارع بورسيعد.

- فرع جملة قرية بني عديات بشارع 26 يوليو.

- فرع جملة أسيوط أول بشارع سعد زغلول.

- فرع جملة مدينة ساحل سليم الكائن بشارع الجمهورية.

- منافذ أهلا رمضان المنتشرة على مستوى مراكز المحافظة.