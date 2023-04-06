أسيوط: حملات لترشيد استهلاك الكهرباء وإطفاء الإنارة بالمصالح الحكومية ليلا

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن ترشيد الاستهلاك يتم تنفيذه بكل مراكز وقرى المحافظة، وفقاً لتوجيهات الدولة، وذلك بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء ومسؤولي شركات المرافق والكهرباء.

وأشار المحافظ إلى اتخاذ كل التدابير والإجراءات للتنفيذ الفعلي لترشيد استهلاك الكهرباء، دون التأثير على المستشفيات أو الجهات المهمة التي تحتاج إلى الكهرباء، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين دون تهاون أو تقاعس.

مركز ساحل سليم

وفي هذا الإطار، أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم، بقيادة أسامة سحيم رئيس المركز، ترشيد الاستهلاك وإطفاء 55 كشافا بشارع 23 يوليو، و30 كشافا في مدخل قرية العونة من الناحية القبلية، و72 كشافا بشارع بين الجناين والنهضة، و16 كشافا بمدخل قرية بويط الغربي، و46 كشافا بطريق مصرف البداري بالوحدة المحلية بالشامية، بإجمالي 164 كشافا بالمدينة والوحدات المحلية القروية خلال اليومين الماضيين.

متابعة ترشيد الاستهلاك

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم، برئاسة مصطفى علي، والوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا، برئاسة خالد عويس، حملات لمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء بكل المباني والمرافق الحكومية طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء ساعات العمل، بجانب متابعة التنفيذ في مراكز الشباب والملاعب ودور العبادة والمرافق الحكومية المختلفة، وكذلك الشوارع والميادين بالمركز مع القيام بصيانة الكشافات بأعمدة الإنارة، لضمان سلامة المواطنين.