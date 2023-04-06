الرئيس السوري: استقرار العراق سياسيا وأمنيا سينعكس إيجابا على الإقليم

أكد الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، أن الاستقرار الذي تشهده الساحة العراقية سياسيا وأمنيا، سينعكس إيجابا على المستوى الإقليمي، وعلى دور العراق في المرحلة المقبلة.

دور العراق السياسي

جاء ذلك خلال لقائه رئيس تيار الحكمة الوطني بالعراق عمار الحكيم؛ إذ أشار الرئيس الأسد إلى جوهرية دور العراق السياسي والاقتصادي في المنطقة، نظرا لما يتمتع به تاريخيا وجغرافيا، ولمكانة العراق على الساحة الإقليمية، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا).

من جانبه، أكد «الحكيم» أن الحوار مع القيادة السورية يخدم البلدين، وهو ضرورة لكل دول المنطقة، منوها إلى أن خروج سوريا من أزمتها ستكون له نتائج إيجابية على جيرانها من منطلق أن استقرار سوريا هو استقرار للمنطقة عموما.

الانفتاح السياسي تجاه سوريا نابع من الوزن الذي تمثله

وأشار إلى أن الانفتاح السياسي تجاه سوريا، نابع من الوزن الذي تمثله ويحمل في الوقت نفسه مصلحة وفائدة لجميع دول المنطقة وليس فقط لسوريا، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون بين دمشق وبغداد في كل الملفات، لاسيما السياسية والاقتصادية منها.