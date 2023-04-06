عضو بـ«الشيوخ»: تناول الرئيس الإفطار مع أهالي الأسمرات رسالة حب أسعدت ملايين الأسر

أكد النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، أن تناول الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإفطار مع المواطنين بحي الأسمرات، في حفل إفطار الأسرة المصرية، رسالة حب لإسعاد ملايين الأسر المصرية بالمناطق الشعبية بجانب أنه تقليد سنوي، اعتاد عليه الرئيس منذ سنوات.

حفل إفطار الأسرة المصرية

وقال «أبو عايشة»، في تصريحات صحفية، أن حفل الإفطار يحمل أيضا العديد من الرسائل الهامة أبرزها الوفاء بالوعد و القضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتفقد الإنجازات التي تمت في حي الأسمرات في إطار بناء الجمهورية الجديدة.

وثمن عضو مجلس الشيوخ، إجراء الرئيس السبسي، حوارًا مفتوحًا مع المواطنين بحي الأسمرات، وبعض القيادات الشعبية وأعضاء مجلس النواب، وتفقده معرض الأسر المنتجة، وذلك للاطمئنان على أحوال المواطنين في المساكن الجديدة.

الرئيس يتناول الإفطار في حي الأسمرات

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تناول الإفطار، اليوم الخميس، مع المواطنين بحي الأسمرات، وتفقد معرض الأسر المنتجة بالأسمرات قائلا لهم: «طمنوني علي أحوالكم في المساكن الجديدة».