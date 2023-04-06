تفاصيل مسلسل كشف مستعجل الحلقة 15 والأخيرة

عرضت اليوم منصة watch it الحلقة الأخيرة من مسلسل كشف مستعجل، الذي يقوم ببطولته النجوم مصطفى خاطر ومحمد عبدالرحمن وهنادي مهنا وإلهام وجدي، ويشاركهم البطولة هناء الشوربجي وعزت زين، وضيوف شرف كلا من محمد لطفي ومحمد علي رزق.

بدأت الحلقة الأخيرة من مسلسل كشف مستجل، باكتشاف دكتور «سهام» محمد عبدالرحمن، مقتل سامية الطرابلسي، وظن أن زوجته «لي لي» إلهام وجدي، هي التي قتلتها، فقرر حمايتها عن طريق إخفاء الجثة، واستعان بصديقه «يوسف» مصطفى خاطر ثم حملوا الجثة وذهبوا إلى منزل يوسف واستعانوا بالمخرج «أمجد البنهاوي» محمد على رزق، لإلقاء الجثة في القمامة وقاموا بتصويره حتى لا يبلغ الشرطة.

في المقابل، خلال أحداث الحلقة 15 من مسلسل كشف مستعجل، ذهب رجل الأعمال تاجر المخدرات إلى «مودي الجزاز» محمد لطفي، وهدده بالقتل في حال عدم تسليمه الفلاشة، وهو ما يجعل مودي يذهب إلى سهام ويهدده بالقتل، ثم يذهب سهام مع يوسف لمنزله فيجد والدته ليلى عز العرب التي تكتشف أنه على قيد الحياة، بعد أن كانت تظن أنه مات، وتروي له تفاصيل وفاة زوجته في حادث سيارة واتهامه بقتل الشباب الذين تسببوا في الحادثة، فيستعيد يوسف ذاكرته.

تنتصر لي لي على مدرب الكيك بوكس في مباراة صعبة، وتصبح «عاليا» هنادي مهنا ممثلة وتحصل على دور كبير وترشح صديقتها مريم لدور في العمل برغم أنها اخذت دورها في المسرحية.

تتصل لي لي بزوجها سهام وتطلب أن يحضر للمنزل، وعندما يذهب لها يبلغها أنه عرف بقتلها لسامية الطرابلسي، ولكنها تؤكد له انها لم تقتلها، فيروي لها تفاصيل علاقته بيوسف وتطلب منه ان يبلغ الشرطة، ولكنه يرفض لأن يوسف رفض قتله.

يذهب مودي الجزاز إلى يوسف فى منزله ويحاول قتل سهام للحصول على الفلاشة، ويكشف له السبب الرئيسي لمحاولة قتله، وأن احد مرضاه هو الذي طلب قتله ودفع مبلغ كبير، وقبل أن يقتله يمنعه يوسف ويأخذ الرصاصة في قلبه ويقتل مودي الجزاز، وينتقل إلى المستشفى.

يقوم سهام بإعطاء يوسف حباية ليظهر أنه مات، وذلك للحفاظ على حياته، ثم يعود يوسف بشكل جديد في نهاية الحلقة بعد القبض على كل المتورطين في جرائم تم تصويرها على الفلاشة، واذيع تتر خاص للحلقة الأخيرة بأغنية مهرجانات مميزة لفتت الأنظار.