اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. الحكومة تدرس طرح أصول مُطلة على النيل للاستثمار

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

7 سنوات على إنشاء أول حى لسكان المناطق العشوائية: حضر التطوير وغابت الفوضى..«الأسمرات» حدوتة مصرية

الحكومة تدرس طرح أصول مُطلة على النيل للاستثمار

«الوطن» داخل الحى: الخدمات فى كل مكان.. وأسواق حضارية ومحلات تجارية لتوفير السلع ووحدات صحية وملاعب.. والأهالى سعداء بالتغيير

«مدبولى»: صندوق مصر السيادى سيبدأ تقييم الأصول وتسويقها وإقامة مشروعات استثمارية عليها

«حنفى»: عشت فى «إسطبل عنتر» وانتقال أسرتى لهذا المكان «علشان ولادنا يتربّوا فى جو نضيف».. و«أم حمادة»: «إحنا عايشين فى العالى والقعدة هنا بالدنيا».. و«محمود»: عندنا كل الخدمات الأساسية

حلقات رسم وتصوير وألوان تحمل أحلام شباب وأطفال الأسمرات

و«نظير»: «عايز أكون رسام مشهور».. و«سما»: حلمى أبقى طبيبة

و«رهف وأيسل» تقضيان نهار رمضان فى عمل «الزينة والفوانيس»

عائشة بن أحمد: خضت تجربة «اللايت كوميدى» بمسلسل «مذكرات زوج»

لن أتردد فى الذهاب لطبيب حال عدم اتزانى نفسياً

الصفحة الثانية

7 سنوات على إنشاء أول حى لسكان المناطق العشوائية: حضر التطوير وغابت الفوضى

الوطن تقضى 24 ساعة بـ«الأسمرات»: الخدمات

فى كل مكان والفرحة فى البيوت.. والأهالى سعداء بالتغيير

الصفحة الثالثة

أسرة «محمود»: وداعاً للعشوائيات.. يا أهلاً بـ«السكن الكريم»

قبل انطلاق المدفع وبعد أذان المغرب.. حلقات رسم وألوان تحمل أحلام الصغار

نظير»: عايز أكون رسام مشهور

و«سما» ترسم بالطو أبيض: نفسى أكون دكتورة مشهورةالأم: الأجواء هنا أحسن وهتساعدهم«عبدالجابر» سعيد بليالى رمضان: ربنا لا يعيد أيام إسطبل عنتر

رمضان «رهف وأيسل» فى الحضانة زينة وفوانيس وتعليم: بنحبها أوى«أم تامر» بيتها مفتوح للكل: لا يدخل عندها أحد إلا وأكرمته

الصفحة الرابعة

قوات الاحتلال تواصل اقتحام المسجد وترويع المعتكفين به وتعتقل مئات الفلسطينيين

مصر تطالب «تل أبيب» بالوقف الفورى للانتهاكات ضد المصلين

السعودية تدين الاقتحام السافر للمسجد.. وسلطنة عمان: انتهاك صارخ للقانون الدولى والإنسانى «الطراونة»: تصرفات مدانة ومرفوضة.. و«الرقب»: إسرائيل هدفها تركيع الشعب الفلسطينى.. و«عامر»: «نتنياهو» يحاول الهروب من الأزمات الداخلية..أبرز الاعتداءات على «الأقصى»

السفير الفلسطينى بالقاهرة: الشعائر الدينية وحرمة «رمضان» لم تمنع الاحتلال من ارتكاب جريمته.

الصفحة الخامسة

«هدايا التراويح».. إمام مسجد يوزع حلوى وميداليات على الأطفال

كل يوم «حدوتة» بعد الإفطار: «سلمى» تحكى وتنظم مسابقات للأطفالتلاميذ المدارس فى مديريات الأمن

رحلة للتوعية بـ«يعنى إيه كلمة وطن؟»

الصفحة السادسة

عاش نضـال «الستات».

دراما «المتحدة» تنتصر للمرأة وترفع وعى

أهل الريف.. «عمدة ووكيلة نيابة وصاحبة حق»

«الطاهر»: المسلسلات سلاح مهم جداً ويصل لكل البيوت ويؤثر فى مختلف الفئات والثقافات

ريهام حجاج فى مشهد من مسلسل «جميلة» «منصور»: الأقرب للعديد من الشرائح المجتمعية التى ربما لم تصلها الحملات التوعوية بشكلها التقليدى

الواقع يسبق دائماً.. «إيفا» أول سيدة تتولى منصب العمدة: الناس صدقونى

«روبى» فى مشهد من «حضرة العمدة»مواجهة صريحة مع المشكلات.. من الإجهاض والتعدد إلى الحرمان من الميراث

الصفحة السابعة

فنانات عن أدوارهن: عبرنا عن نماذج موجودة.. والست المصرية «عمود البيت»

هالة صدقى: لم أتوقع نجاح شخصية «صفصف» و«يسرا»: السيناريو الضعيف يظلم قضايا المرأة

نيللى كريم: أحب تجسيد المرأة القوية ومى كساب: أنا مختلفة عن شخصية «ثريا»

الوعى بقضايا «الصعيدية» عملة نادرة.. الدراما فى مواجهة العادات والتقاليد

طارق الشناوى: عودة سميحة أيوب وسهير المرشدى إثراء لدراما رمضان.. ونيللى كريم مبدعة كعادتها فى الدور الصعيدى

مايا مرسى: تحية خاصة لصناع «عملة نادرة وحضرة العمدة وتحت الوصاية».. وقلت لنيللى كريم «أنتِ قادرة»

هدى رشوان تكتب: دراما رمضان بنكهة نسائية

أستطيع أن أقولها بمنتهى الثقة إن أعمال دراما المرأة هذا العام كسرت الحواجز الزجاجية

رئيس «القومى للمرأة»: دراما «الشركة المتحدة» كسرت حاجز الصمت لقضايا مسكوت عنها

الصفحة الثامنة

عائشة بنت أحمد خضت تجربة «اللايت كوميدى» بـ«مذكرات زوج».. والروتين والملل يعكران صفو العلاقات الزوجية

لن أتردد فى الذهاب لطبيب نفسى حال عدم اتزانى نفسياً.. وربنا كرمنى بالعمل بعد وفاة والدى لأنى «ماكنتش هتحمل وجع فراقه»

دعاء حكم: بكيت لتجسيدى دور شقيقة «جعفر العمدة».. و«رمضان» نموذج للتواضع

محمد رحيم: محمد منير غنى تتر «عملة نادرة» من منطقة غناء جديدة انتظروا مفاجآت فى مسلسلنا «اللى فات حاجة واللى جاى حاجة تانية خالص»