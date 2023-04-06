رسالة ماجستير لصحفي بـ«الوطن» عن أساليب الكتابة.. «حصلت على تقدير امتياز»

حصل الزميل كريم روماني، الصحفي بقطاع الأخبار في جريدة الوطن، على درجة الماجستير في الصحافة والإعلام، من قسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة المنصورة، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، مع التوصية بتبادل الرسالة بالجامعات، في دراسة بعنوان «أساليب الكتابة في الصحف المصرية الورقية والإلكترونية في ضوء متغيرات البيئة الرقمية الجديدة».

لجنة المناقشة والحكم

تكونت لجنة المناقشة والحكم، من الدكتور سامي السعيد النجار، أستاذ الصحافة ورئيس قسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة المنصورة، والدكتورة نرمين نبيل الأزرق، أستاذ الصحافة ورئيس شعبة اللغة الإنجليزية بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، وأشرفت الدكتورة منى طه، أستاذ الصحافة المساعد بكلية الآداب، على الرسالة.

وحضر الدكتور محمود سليمان الجعيدي، عميد كلية الآداب بجامعة المنصورة، المناقشة، وحرص على التقاط صورة تذكارية مع الباحث ولجنة المناقشة والحكم، مؤكدا أنّ الكلية حريصة على دعم البحث العلمي والباحثين في مختلف التخصصات العلمية.

طريق البحث العلمي به صعوبات لكن نهايته نور

أشادت الدكتورة نرمين نبيل الأزرق بموضوع الرسالة، مؤكدة أنّه موضوع مهم في الوقت الحالي، خاصة مع التطور التكنولوجي الرهيب، مشيدة بما أعده الباحث من دراسات سابقة في الرسالة: «قرأتها واستمتعت بها جيدا وهي دراسات جديدة ومرتبة بدقة».

وأكدت أستاذ الصحافة، أنّ طريق البحث العلمي به صعوبات لكن نهايته نور: «البحث العلمي يساعد الإنسان على الارتقاء بنفسه وعلمه، ويقدم إضافة علمية مهمة ونحن سعداء بكل باحث قادر على إضافة جديد».

وأشادت الدكتورة نرمين، بطريقة عرض مصادر الرسالة ومراجعها العلمية، والتي بدأت بتوثيق عدد الصحف عينة الدراسة والتي تمثلت في الوطن واليوم السابع والأهرام والأخبار والوفد، وتاريخها، وتوثيق المقابلات المقننة المتعمقة: «أسلوب كتابة المراجع يتسم بالدقة العلمية والأكاديمية».

من جانبها، أكدت الدكتورة منى طه، أنّ الباحث متمكن من أدواته البحثية بشكل جيد، واستخدم أكثر من أداة بحثية كالاستبيان وتحليل المضمون والمقابلات المتعمقة، وتابعت أنّه «باحث من تراث خاص».