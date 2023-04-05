باحث قبرصي لـ «الوطن»: اتفاقيات مشروع الربط الكهربائي أبرز نجاحات مصر وقبرص

استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع نظيره القبرصي نيكوس كريستودوليدس، خلال مباحثات اليوم، مختلف مسارات أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، وجرى الاتفاق على أهمية الإعداد الجيد للجولة الثانية من اللجنة العليا المشتركة، بهدف تحقيق نقلة نوعية في كل جوانب التعاون الثنائي، وعلى رأسها التعاون في قطاع الطاقة، بما يشمل مشروع الربط الكهربائي ونقل الغاز القبرصي لمحطتي الإسالة في مصر، أو التعاون في أطر جديدة مثل مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة؛ وكذا العمل على زيادة معدلات التبادل التجاري، ودعم التعاون في جميع المجالات التنموية والاقتصادية، فضلًا عن استمرار العلاقات العسكرية المتميزة.

«ستاريفينو»: التفاهم بين مصر وقبرص نتجت عنه اتفاقيات عديدة

من جانبه قال جورج ستاريفينو، الباحث القبرصي المتخصص في الشؤون الدولية، إن هناك العديد من الاتفاقيات بين مصر وقبرص في مجال الربط الكهربائي، مثل اتفاقية تعاون عام 2019 كجزء من مشروع «يورو أفريكا» وبحجم استثمارات تقدر بـ4 مليارات دولار.

وأضاف «ستاريفينو» لـ«الوطن»: «نصت الاتفاقية على تطوير مشاريع الربط الكهربائي باستخدام كابلات التيار المباشر عالية الجهد تحت سطح البحر ويبلغ طوله الإجمالي 1670 كيلومترا، مع قدرة لنقل 2000 ميجاوات، ونصت الاتفاقية على استكمال الربط البيني على مرحلتين الأولى تتعلق بقدرة النقل البالغة 1000 ميجاوات والتي سيجري تنفيذها ضمن الأطر الزمنية المحددة، تتبعها مرحلة ثانية لتصل القدرة إلى 2000 ميجاوات».

مذكرة تفاهم لدراسة إقامة مشروع ربط مباشر لتبادل الكهرباء بين مصر وقبرص

وتابع الباحث القبرصي: «وقعت نيقوسيا والقاهرة مذكرة تفاهم لدراسة إقامة المشروع بين البلدين والذي يوفر الربط المباشر لتبادل الكهرباء بينهما، وذلك لبدء تنفيذ المشروع، إذ جرى التخطيط بأن يبدأ تشغيل المشروع في ديسمبر 2022، لتصبح قبرص مركزا رئيسيا لنقل الكهرباء من إفريقيا إلى أوروبا، وفي الوقت ذاته استطاعت مصر أن تكون مركزا إقليميا للطاقة».