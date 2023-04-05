اقرأ في عدد الوطن غدا.. «مصر وقبرص» شراكة وتنمية عابرة لـ «المتوسط»

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «مصر وقبرص» شراكة وتنمية عابرة لـ «المتوسط»

- مصر تدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى: انتهاك للقوانين والأعراف الدولية

- مجلس الوزراء يقر حزمة إصلاحات لتحسين أوضاع الموظفين والعاملين بالدولة

- بتوجيهات رئاسية.. الحكومة تقر حدا أدنى جديدا للأجور

-«التعليم واتحاد الصناعات وابدأ» يبحثون تطوير المدارس الفنية

- طارق لطفي: «الكوميديا تخوف».. و«مذكرات زوج» مختلف عن أعمالي السابقة.. ومشهد «اللمبة» نقطة تحول في حياة «رؤوف»

- شاشة «المتحدة» تعرض 4 أعمال جديدة

- نجوم وحكايات.. دراما النصف الثاني من رمضان

الصفحة الثانية

- «مصر وقبرص».. شراكة وتنمية عابرة لـ «المتوسط»

- قمة مباحثات بين «السيسي وكريستودوليدس» لتعزيز التعاون في التجارة والاقتصاد والسياحة والطاقة

- مساعد وزير الخارجية الأسبق: العلاقات تاريخية وتسير بوتيرة سريعة لتحقيق استقرار المنطقة

الصفحة الثالثة

- خبراء: الاقتصاد حجر أساس العلاقات.. والربط الكهربائي سيحقق مكاسب ويزيد التبادل التجاري

- عضو لجنة العلاقات الخارجية بـ «الشيوخ»: العلاقات تاريخية وتشكل ركيزة أساسية في تهدئة الأوضاع في شرق المتوسط

الصفحة الرابعة

- بتوجيهات رئاسية.. الحكومة تقر حدا أدنى جديدا لأجور الموظفين

- اقتصاديون: القرارات تنتصر للعدال الاجتماعية.. وتحسن مستوى معيشة الموظفين

- نواب يشيدون: الدولة حققت المعادلة الصعبة وتحرص على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية

الصفحة الخامسة

- الغرف التجارية: إعفاء الدواجن المجمدة من الضرائب في مصلحة المواطن

- توقعات بتراجع أسعار «الحية» الفترة المقبلة

- مصر ترشح خالد العناني وزير الآثار السابق لرئاسة «اليونسكو»

- مرشح مصر: أتشرف بوضع خبراتي في خدمة الأهداف النبيلة لـ «المنظمة»

الصفحة السادسة

- نجوم وحكايات.. درما النصف الثاني من رمضان

- «حرب».. قصص وبطولات الشهداء لرفع الوعي

- «جت سليمة».. دنيا سمير غانم تعود إلى جمهورها بعد غياب 3 سنوات

- «كشف مستعجل».. مصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن في مغامرة كوميدية للكبار والصغار

الصفحة السابعة

-«تحت الوصاية».. منى زكي تنتصر للمرأة وتفتح ملف قانون الوصاية على الأبناء

- المسلسلات في ميزان النقد بعد 15 يوما.. ونقاد: «المتحدة» قدمت أعمالا تليق بالمشاهد

الصفحة الثامنة

- طارق لطفي: «الكوميديا تخوف».. و«مذكرات زوج» مختلف عن أعمالي السابقة.. ومشهد «اللمبة» تحول في حياة «رؤوف»

- تصوير مشهد الغرق في البانيو استغرق 5 ساعات رغم عرضه لثوان على الشاشة.. ولم أفكر في كتابة مذكراتي.. ووزني زاد 4 كيلو ليتناسب مع الشخصية