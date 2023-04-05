اقرأ في عدد الوطن غدا.. «مصر وقبرص» شراكة وتنمية عابرة لـ «المتوسط»
كتب:
محمد عزالدين
07:03 م | الأربعاء 05 أبريل 2023
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدا
تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- «مصر وقبرص» شراكة وتنمية عابرة لـ «المتوسط»
- مصر تدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى: انتهاك للقوانين والأعراف الدولية
- مجلس الوزراء يقر حزمة إصلاحات لتحسين أوضاع الموظفين والعاملين بالدولة
- بتوجيهات رئاسية.. الحكومة تقر حدا أدنى جديدا للأجور
-«التعليم واتحاد الصناعات وابدأ» يبحثون تطوير المدارس الفنية
- طارق لطفي: «الكوميديا تخوف».. و«مذكرات زوج» مختلف عن أعمالي السابقة.. ومشهد «اللمبة» نقطة تحول في حياة «رؤوف»
- شاشة «المتحدة» تعرض 4 أعمال جديدة
- نجوم وحكايات.. دراما النصف الثاني من رمضان
الصفحة الثانية
- «مصر وقبرص».. شراكة وتنمية عابرة لـ «المتوسط»
- قمة مباحثات بين «السيسي وكريستودوليدس» لتعزيز التعاون في التجارة والاقتصاد والسياحة والطاقة
- مساعد وزير الخارجية الأسبق: العلاقات تاريخية وتسير بوتيرة سريعة لتحقيق استقرار المنطقة
الصفحة الثالثة
- خبراء: الاقتصاد حجر أساس العلاقات.. والربط الكهربائي سيحقق مكاسب ويزيد التبادل التجاري
- عضو لجنة العلاقات الخارجية بـ «الشيوخ»: العلاقات تاريخية وتشكل ركيزة أساسية في تهدئة الأوضاع في شرق المتوسط
الصفحة الرابعة
- بتوجيهات رئاسية.. الحكومة تقر حدا أدنى جديدا لأجور الموظفين
- اقتصاديون: القرارات تنتصر للعدال الاجتماعية.. وتحسن مستوى معيشة الموظفين
- نواب يشيدون: الدولة حققت المعادلة الصعبة وتحرص على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية
الصفحة الخامسة
- الغرف التجارية: إعفاء الدواجن المجمدة من الضرائب في مصلحة المواطن
- توقعات بتراجع أسعار «الحية» الفترة المقبلة
- مصر ترشح خالد العناني وزير الآثار السابق لرئاسة «اليونسكو»
- مرشح مصر: أتشرف بوضع خبراتي في خدمة الأهداف النبيلة لـ «المنظمة»
الصفحة السادسة
- نجوم وحكايات.. درما النصف الثاني من رمضان
- «حرب».. قصص وبطولات الشهداء لرفع الوعي
- «جت سليمة».. دنيا سمير غانم تعود إلى جمهورها بعد غياب 3 سنوات
- «كشف مستعجل».. مصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن في مغامرة كوميدية للكبار والصغار
الصفحة السابعة
-«تحت الوصاية».. منى زكي تنتصر للمرأة وتفتح ملف قانون الوصاية على الأبناء
- المسلسلات في ميزان النقد بعد 15 يوما.. ونقاد: «المتحدة» قدمت أعمالا تليق بالمشاهد
الصفحة الثامنة
- طارق لطفي: «الكوميديا تخوف».. و«مذكرات زوج» مختلف عن أعمالي السابقة.. ومشهد «اللمبة» تحول في حياة «رؤوف»
- تصوير مشهد الغرق في البانيو استغرق 5 ساعات رغم عرضه لثوان على الشاشة.. ولم أفكر في كتابة مذكراتي.. ووزني زاد 4 كيلو ليتناسب مع الشخصية