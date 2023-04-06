الكنيسة تختتم الصوم الأربعيني المقدس غدا

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدا بجمعة ختام الصوم، لتختتم بها الصوم الأربعيني استعدادا لبدء أسبوع الآلام.

طقس جمعة ختام الصوم

ويشبه طقس جمعة ختام الصوم طقس آحاد الصوم، وليس طقس الأيام الأخرى في الصوم، بحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وتقيم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هذا العام في المرة الأولى عيد البشارة المجيد وجمعة ختام الصوم معا، على غير العادة؛ إذ كان يلغى عيد البشارة قديمًا إذ وافق الأيام من جمعة ختام الصوم المقدس وحتى يوم الاثنين التالي لعيد القيامة المجيد.

وبحسب لجنة الطقس بالمجمع المقدس، تصلى الكنيسة هذا العام طقس جمعة ختام الصوم المقدس كالتالي:

- تصلى عشية عيد البشارة مساء الخميس بالطقس الفريحي.

- تصلى صلوات القنديل العام يوم الجمعة 7 أبريل بالطقس الفريحي، يليها قداس عيد البشارة المجيد بالطقس الفريحي.

عدم صلاة قناديل في أسبوع الآلام

وتصلي الكنيسة في هذا اليوم القنديل العام «سر مسحة المرضى»، وقبل الدخول في أسبوع الآلام؛ لأنه ممنوع عمل القناديل للمرضى في أسبوع الآلام ويشبه الجناز العام الذي يعمل بعد قداس أحد السعف، بحسب طقس الكنيسة، وذلك لأن الكنيسة تخصص أسبوع الآلام للصلاة والاشتراك مع المسيح في رحلة آلامه.