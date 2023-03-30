الكنيسة الأرثوذكسية تعلن ترتيبات التغطية الإعلامية لقداس عيد القيامة

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، ترتيبات التغطية الإعلامية لقداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية في العباسية، والذي يقام مساء السبت الموافق 15 أبريل 2023 يرأسه البابا تواضروس الثاني.

ترتيبات قداس عيد القيامة

بخصوص تغطية قداس عيد القيامة المجيد مساء يوم السبت الموافق 15 أبريل 2023 م، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، نرجو تقديم طلب التغطية فى شكل مجلد (فولدر) يحوي ما يلي:

- ملفًّا يتضمن خطابًا رسميًّا على ورق المؤسسة صاحبة الطلب ومختوم بختمها مضمن به الآتي:

1- أسماء فريق العمل

الأسماء رباعية كما هي مدونة ببطاقات الرقم القومي، أو جواز السفر بالنسبة للأجانب، ولا يعتد بأسماء الشهرة أو الأسماء المختصرة.

2- يُدَون أمام كل اسم الرقم القومي كاملًا، أو رقم جواز السفر (بالنسبة للأجانب فقط).

تُرسَل الطلبات ابتداءًا من يوم الخميس 30 مارس حتى الأربعاء ٥ أبريل على البريد الإلكتروني الخاص بالتصاريح: copticmediapress@gmail.com.

كما تضمنت التريببات التى أعلنتها الكنيسة عدة ملاحظات:

- سيتم قبول عدد 4 أفراد من كل قناة فضائية.

- سيتم قبول محرر واحد ومصور فوتوغرافيا واحد فقط من كل مؤسسة صحفية.

- يعتذر المركز عن قبول أي طلبات ترسل بعد التاريخ المشار إليه آنفًا أو لو وصلتنا غير مستوفية جزء من المطلوبات سالفة الذكر، وسنعلن لاحقًا عن موعد تسليم التصاريح.

- ستتواجد فرق العمل التابعة للقنوات الفضائية في ساحة الكاتدرائية في المكان الذي يحدده مسؤولو الأمن، وسيتم الانضمام لبث التليفزيون المصري للقنوات الحاصلة على تصريح من التليفزيون المصري ببث القداس على الهواء.