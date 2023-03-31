أخبار الكنيسة الأرثوذكسية في المهجر.. تأسيس كنائس وأديرة

شهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في المهجر نشاطا مكثفا خلال الأيام القليلة الماضية، من تدشين كنائس وتوسعات.

شراء أرض كنيسة في جنوب الولايات المتحدة

ووقَّع الأنبا يوسف، مطران تكساس وفلوريدا جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية، عقد شراء الأرض الجديدة التي ستقام عليها كنيسة القديس العظيم يوحنا الحبيب في حي سميرنا، بمدينة ناشفيل، عاصمة ولاية تينيسي الأمريكية، بحضور عدد من كهنة وشعب الكنيسة.

ويذكر أن بدأت الخدمة بالكنيسة في مكانها المؤقت يوم الجمعة الموافق 16 سبتمبر من العام الماضي، وسوف تستمر كما هو متبع في مكانها يومي الجمعة والسبت أسبوعياً، إضافة إلى المناسبات الكنسية السنوية، لحين الانتهاء من عمليات الإنشاء والتعمير والتشطيبات النهائية الكنيسة.

كما شهدت إيبارشية نيويورك ونيو إنجلاند يوم الثلاثاء 20 مارس توقيع عقد شراء دير جديد باسم القديسة مريم والقديس البابا كيرلس السادس في منطقة أبستيت بنيويورك، بيد الأنبا ديفيد أسقف الإيبارشية، جاء ذلك عقب انتهاء القداس الإلهي احتفالا بعيد القديس القمص بيشوي كامل، بالكنيسة الجديدة التي تحمل اسم القديس أبونا يسطس الأنطوني والقديس أبونا بيشوي كامل في جزيرة الستائن أيلاند بنيويورك، بحضور لفيف من كهنة وشعب الإيبارشية وإيبارشية نيو جيرسي، وعقب توقيع عقد الشراء الابتدائي هنأ الأنبا ديفيد شعب الكنيسة بالدير الذي سيكون بركة كبيرة لشعب الكنيسة، وسوف يقيم رهبان دير الأنبا بولا الذين يخدمون بالإيبارشية بعد توقيع العقد النهائي وانتهاء اجراءات نقل الملكية باسم الكنيسة القبطية.

وفي القدس، دشَّن الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى، كنيسة القديس البابا كيرلس السادس وشهداء القرن الـ 21 بمدينة بيت لحم.

أول طقس تدشين في كاليفورنيا

وأقيمت بهذه المناسبة احتفالية، حيث تحرك موكب الآباء من أمام كنيسة المهد متوجهاً إلى الكنيسة الجديدة وأزاح الأنبا أنطونيوس الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لتدشين الكنيسة وقص الشريط وتم تكريم الحضور والمشاركين في أعمال البناء وبعدها توجه الموكب إلى الفندق الروسي لإقامة الحفل الذي حضره قيادات الكنائس المسيحية في القدس.

وفي كاليفورنيا، قام الأنبا سرابيون، مطران إيبارشية لوس أنجلوس وجنوب كاليفورنيا وهاواي، بتدشين كنيسة القديس يوحنا المعمدان، وتعد تلك الكنيسة أول كنيسة يصلى بها طقس التدشين منذ إنشاء الإيبارشية 1995.