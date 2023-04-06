أسماء 868 مسجدا مسموح الاعتكاف بها في الشرقية خلال شهر رمضان

بالتزامن مع منتصف شهر رمضان، يستعد المسلمون للاعتكاف في أواخر أيام الشهر المبارك، تقربا لله ورجاء في رفع الدرجات، وتستعرض «الوطن» أسماء المساجد المسموح الاعتكاف بها في الشرقية، وفق ما أعلنت عنه مديرية الأوقاف.

وقال الدكتور مجدي بدران، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الشرقية، لـ«الوطن»، إن مديرية الأوقاف جهزت المساجد المسموح الاعتكاف بها بالشرقية، والتي يعتكف بها خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان 2023، لافتا إلى أنه تم اختيار 868 مسجدا في القرى داخل المراكز والمدن على مستوى المحافظة.

وحددت المديرية أسماء المساجد المسموح الاعتكاف بها بالشرقية، كما خصصت مشرفا من قبل أئمة الأوقاف على الاعتكاف داخل كل مسجد.

أسماء المساجد المسموح الاعتكاف بها بالشرقية

- مساجد تابعة لإدارة الإبراهيمية: الأغوات، حسن عواد، الغربي، أبو غياتي، الكبير، علي خلف، السلام.

- مساجد تابعة لإدارة الرحمانية: الخلوة، الرحمة، جمال عبد الناصر ناصر، الكبير، سالم جابر، أبو غازي، الغنيمي.

- مساجد العاشر من رمضان: بدر، العشيرة المحمدية، عمر بن الخطاب، آل فرج، البر الرحيم، الخير، التقوى، الفاروق عمر بن الخطاب، صلاح الدين، أصحاب اليمين والسيدة زينب.

- مساجد العزيزية: التوبة،الشهيد كمال، الأربعين والفتح، أبو الفتوح والكريم.

- مساجد القنايات: المزينين، العبسي، النصر والجندي.

- مساجد أم عجرم: أبو كساب، الكبير والنور والغرابوة.

- مساجد انشاص الرمل: بير عمارة، الدوار والبساتين الكبير.

- مساجد بردين: الشهيد، النور، الكبير.

- مساجد تلراك: المكملين، المجمع وأولاد عمر.

- مساجد أبو حماد: السلام، الشهداء، الغمري والهلالية.

- مساجد ديرب نجم: الرحمة، الشرقي، عبد الرحمن، أبو هندي، المنجد والجهيني.

- مساجد كفر صقر: أنطوان، البطرخانة وأولاد الباز.

- مساجد مشتول السوق النصر، عبد الرازق والصوالح.

- مساجد منشأة أبو عمر: الكبير، الأمراء والفولي.

- مساجد منيا القمح: الكبير، الصحابة والمجمع الإسلامي.

- مساجد ههيا: الأنوار، الكبير والفتح.

868 مسجدا متاح الاعتكاف بها في الشرقية

وأشار وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الشرقية، إلى أن عدد المساجد المسموح الاعتكاف بها في الشرقية بلغ 868 مسجدا، داخل المراكز والقرى التابعة لإدارات الأوقاف الإبراهيمية، ومنيا القمح، وشرق وغرب وجنوب وشمال الزقازيق، الحسينية، والرحمانية، وبردين، وتل راك، والعاشر من رمضان، ومشتول السوق، والعزيزية، والقنايات، وأم عجرم، وأنشاص الرمل وبعدين وأبو كبير، وكفر صقر وبلبيس.