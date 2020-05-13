لا اعتكاف.. طوارئ بـ"الأوقاف" لضبط المساجد في العشر الأواخر من رمضان

أعلنت وزارة الأوقاف حالة الطوارئ بداخلها لضبط المساجد على مستوى الجمهورية في العشر الأواخر من رمضان، وأوقفت الوزارة صلاة الجمع والجماعات وأغلقت المساجد في 21 مارس الماضي بسبب وباء كورونا وتفشي الفيروس بشكل خطير، وتوجيه وزارة الصحة بمنع التجمعات التي تسبب في نقل الوباء.

وأكدت الأوقاف منع الاعتكاف في المساجد هذا العام، وكذلك صلاة التهجد والتراويح، وأنه لا مجال لفتح المساجد أو الزوايا أو المصليات، وأن الوزارة ستواجه هذا الأمر بكل حسم.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن المسموح به في المساجد خلال شهر رمضان المبارك في ظل الظروف الراهنة هو رفع أذان النوازل دون سواه ، وذلك في المساجد دون الزوايا والمصليات، حيث يستمر غلق الزوايا غلقا تاما، مع تأكيد الوزارة على ضرورة الالتزام برفع أذان النوازل بجميع المساجد دون تقصير في ذلك.

وشددت الوزارة، على ضرورة غلق المسجد من الداخل غلقًا تامًا في أثناء رفع الأذان، كذلك الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنسان، وأنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع، وأنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها أو يقصر في عمله بشأن غلق المساجد غلقًا كاملاً في المدة التي حددتها السلطة المختصة.