رئيس «مصر أكتوبر»: الرئيس السيسي لديه رغبة مستمرة في تحسين معيشة المواطنين

أشادت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، بحي الاسمرات، والتى جاءت للإطمئنان على أهالي الحى بعد نقلهم من المناطق العشوائية إلى وحدات سكنية كاملة الخدمات والمرافق.

كلمة الرئيس خلال حفل إفطار الأسرة المصرية

وأكدت "مديح"، فى تصريحات صحفية لها اليوم، أن حوار الرئيس السيسي، اليوم كان من القلب ووصل إلى القلب لما ظهر فيه من مصداقية ومكاشفة، ورغبة مستمرة فى تحسين المعيشة، وإقامة المشروعات القومية الجديدة لخلق فرص عمل للشباب.

وأكدت رئيس حزب مصر أكتوبر، على حرص الرئيس السيسي والدولة المصرية، على تمكين الشباب وإشراكهم في مصر المستقبل.

حي الأسمرات

وأشارت الدكتورة جيهان مديح، إلى أن مشروع الأسمرات إنطلاقة وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على العشوائيات، فهو من أهم المشاريع التي شيدتها الدولة في محاولاتها للقضاء على العشوائيات والنهوض بمعمار مصر وشكلها الحضاري، بعد أن انتشرت في العقود الأخيرة عدد كبير من العشوائيات، إذ مثلت هذه العشوائيات خطراً على حياة الساكنين بها ومنظراً حضارياً لا يليق بدولة عريقة كمصر.

القضاء على العشوائيات

وتابعت :"حي الأسمرات شهد طفرة كبيرة، واهتمامًا من الدولة بقيادة الرئيس السيسى، التى تستوعب أكثر من 14 ألف أسرة من سكان العشوائيات بمراحله الثلاثة، وذلك في إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات من خلال بناء وحدات سكنية حضارية وتسليمها للسكان مجهزة، والتركيز على بناء الإنسان وتحسين الخدمات المقدمه له، والقضاء على سلبيات المناطق العشوائية بتوفير كل الخدمات والأنشطة للارتقاء بالإنسان وأجيال المستقبل، مؤكدة أنه داخل الأسمرات يجري توفير مزايا ترفيهية وخدمية وفرص عمل وأنشطة رياضية وثقافية وتوفير حياة كريمة للمواطنين".

وكان شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، اليوم الخميس، الموافق 6/4/2023 في حفل إفطار الأسرة المصرية، بحي الاسمرات، بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد كبير من الوزراء، وبمشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين، ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

الجدير بالذكر، أن الدولة المصرية تحرص على إقامة هذا الإحتفال منذ عام 2017، بمشاركة جميع أطياف المجتمع.