سفير كوريا الجنوبية لـ«الوطن»: عشت أجواء لا تُرى إلا بمصر في إفطار المطرية

كشف سفير كوريا الجنوبية لدى القاهرة، هونج جين ووك، كواليس مشاركته في أكبر مائدة لحفل إفطار جماعي، أقيم في منطقة المطرية بالقاهرة، اليوم الخميس.

وقال سفير كوريا الجنوبية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه جرت دعوته لحفل إفطار المطرية من قِبل أحد المشاهير على موقع «YouTube»، مضيفًا: «أردت حقًا تجربة شيء مصري خالص».

سفير كوريا الجنوبية: إفطار المطرية كان فريدا

وعن شعوره وهو يتقاسم الإفطار مع المصريين لأول مرة في منطقة شعبية، قال السفير: «مثل أغنية رمضان في مصر حاجة تانية، كان رمضان في المطرية فريدًا ومثيرًا للإعجاب، يبدو الجميع سعداء مع روح رمضان التي تشاركهم طعامهم وحبهم».

وحول الأجواء الرمضانية في مصر، أضاف «هونج جين ووك»: «أنها ثقافة الحب والفخر، لقد رأيت روحًا جماعية رائعة في رمضان، والتي لا تُرى إلا هنا في مصر، وكان كل طعام لذيذا جدا».

سفير كوريا الجنوبية: شعرت أنني لست وحدي

وتابع: «على مائدة الإفطار، شعرت أنني لست وحدي، وأنني محاط بأشخاص يهتمون بي».

وأبدى سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة إعجابه الشديد بنوع الأطعمة المصرية التي جرى تقديمها على مائدة المطرية، وأبرزها المحشي، والقطايف، والتي وصفها بأنها لذيذة ومفيدة للصحة، لافتًا إلى أن السوبيا أفضل المشروبات الرمضانية التي نالت إعجابه.