كواليس زيارة سفير كوريا لفتاة تبيع طعام بلاده في أحد الشوارع بالمعادي

تقف في أحد الشوارع بمنطقة المعادي، تحمل صندوقًا لحفظ الطعام وضعت عليه علم جمهورية كوريا الجنوبية، وبداخلها أطعمة تحمل ثقافة هذا البلد الآسيوي كمشروع صغير تدر منه دخلًا، وإذا فجأة يقبل عليها رجل يرتدي «بدلة رسمية»، ويبدو من ملامحه أنه رجلًا آسيويًا؛ لتكتشف الفتاة التي تدعى «حنين»، أن هذا الرجل هو هونج جين ووك، سفير جمهورية كوريا الجنوبية في القاهرة.

سفير كوريا يزور الفتاة في أحد الشوارع

ذات يوم كان سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة، يتابع صفحات السوشيال ميديا، استوقفه منشور يشير إلى قصة الفتاة المصرية، التي لديها شغف بالثقافة الكورية ككل، وتبيع الطعام الكوري، في أحد الشوارع؛ لذا حرص على زيارتها وتذوق طعام بلده، وفقًا لبيان أصدرته السفارة.

سفير كوريا: لم أتخيل تذوق طعام بلادي في مصر

وقال هونج جين ووك: «إنه لم يتخيل أبدًا أنه سيتمكن من تذوق الأطعمة الكورية في شوارع مصر»، معربًا عن تقديره لشغف للفتاة المصرية لكوريا والطعام الكوري ولجهودها في مشاركة شغفها مع الشعب المصري.

وأكد دعم سفارة جمهورية كوريا، الأنشطة المختلفة التي تساهم في تطوير العلاقات الثنائية من خلال تعزيز التفاهم الثقافي بين شعبي كوريا ومصر.