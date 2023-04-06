موعد صلاة العيد الفطر 2023 في محافظة الغربية.. تجهيز الساحات

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2023 في محافظة الغربية يتطلع كثيرون لمعرفته، خصوصا مع انتهاء النصف الأول من شهر رمضان المبارك، حيث تحرص الأسر والعائلات على الذهاب إلى المساجد وأداء الصلاة.

موعد صلاة العيد 2023 في محافظة الغربية

وفقا لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن موعد صلاة العيد الفطر 2023 في محافظة الغربية سيكون في تمام الساعة 5:48 صباحا، ويحرص مئات الآلاف من المواطنين من الشباب والأطفال والكبار والرجال والسيدات على الذهاب مبكراً إلى ساحات صلاة العيد من أجل حجز أماكن لأداء الصلاة، داخل المساجد والساحات التي تم تجهيزها لاستقبال المصلين.

موعد صلاة العيد 2023 في محافظة الغربية

وتشهد ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الغربية، بمختلف المدن والمراكز والقرى زحاما من المواطنين الذين يحرصون على اصطحاب أسرهم معهم في صلاة عيد الفطر 2023، من أجل الاستمتاع بالوقت الذي يعقب انتهاء الصلاة، والذي دائما يشهد إطلاق البلالاين في الهواء وتهنئة بعضهم البعض بمناسبة عيد الفطر