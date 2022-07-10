أول لقاء مع «بسام».. ضحية إلقاء البلالين أثناء صلاة العيد بسوهاج

أكد الشاب «بسام مدحت»، الذي سقط من أعلى أحد المساجد في مدينة سوهاج، أثناء أداء صلاة عيد الأضحى، صباح أمس السبت، في أول لقاء له مع «الوطن»، قبل قليل، أنه كان يحاول رسم الفرحة على وجوه المصلين بإلقاء عدد من البالونات، إلا أنه سقط من أعلى المسجد.

أنشطة تطوعية حتى صلاة العيد

وأوضح «بسام»، في أول تصريحات صحفية له عقب تعافيه وخروجه من المستشفى، أنه شارك في عدد من الأنشطة الخيرية مع متطوعي فريق «رفقاء الخير»، خلال الأيام الأولى من شهر ذي الحجة، حتى الساعة الثانية عشر مساءً يوم وقفة عرفات، وصباح يوم العيد، قام وعدد من أصدقائة بتجهيز حوالي 1500 بالونة، لإلقائها على المصلين من أعلى مسجد «الزهراء»، بمدينة سوهاج، لرسم البسمة على وجوه الأطفال.

وصف واقعة سقوطه من أعلى المسجد

ووصف «بسام» واقعة سقوطه من أعلى مسجد «الزهراء» في سوهاج، قائلاً في تصريحاته لـ«الوطن»، إنه أثناء قيامه بإلقاء البالونات من أعلى المسجد بزاوية صلاة الرجال، كان يستند بقدمه على أرضية من الجبس، ولكنه فوجئ بها تهوي به إلى الأرض، إلا أنه ارتطم بـ«تندة»، مما خفف وقع الاصطدام، حتى سقط وسط عدد من المصلين.

العودة لمستشفى سوهاج الجامعي

وأضاف أنه تم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي لإجراء الفحوصات اللازمة، ثم عاد إلى منزله بعدما تبين عدم إصابته بأي أعراض تثير القلق على حالته، مشيراً إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة، إلا أنه شعر بدوار فتوجه إلى مستشفى سوهاج الجامعي مرة أخرى، وقرر الأطباء وضعه تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة، حيث أثبتت الفحوصات إصابتة بكسر في الأنف، واشتباه ارتجاج في المخ.

«بسام»: شعرت بأنني سأفارق الحياة

وتابع الشاب أنه سقط من ارتفاع ثلاثة أدوار تقريباً، وأثناء سقوطه من أعلى المسجد، شعر بأنه سيفارق الحياة لامحالة، حتى اصطدم بـ«تندة»، حيث فقط وعيه في هذه اللحظة، مشيراً إلى أن أحد أصدقائه حاول إنقاذه أثناء سقوطه من أعلى المسجد، ولكنه سقط من بين يديه.

ولفت إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها بالمشاركة بالأعمال الخيرية، حيث سبق وأن قام بإلقاء البالونات على المصلين، من نفس الموقع، أثناء أداء صلاة عيد الفطر الماضي، معرباً عن رغبته في تكرار الأمر في العيد المقبل، وأكد أنه لن يتخلى عن المشاركة في أعمال الخير.

شكر «الوطن» والمواطنين

وأشار الشاب إلى أنه كان يفكر في إلقاء البالونات على المصلين من أعلى مبنى يرتفع لنحو 9 أدوار، مجاور لمسجد «الزهراء»، إلا أنه تم تغيير الخطة في اللحظات الأخيرة، ليقوم بإلقاء البالونات من أعلى المسجد، بمشاركة عدد من أصدقائه، كما قدم الشكر لصحيفة «الوطن»، لمتابعة حالتة وزيارتة أكثر من مرة، حيث تابع المئات من داخل وخارج محافظة سوهاج حالة «بسام» عقب سقوطه من أعلى مسجد «الزهراء».

تفاصيل الواقعة

وسقط الشاب «بسام مدحت»، من أعلى مسجد «الزهراء»، بمدينة سوهاج صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك، وسط عدد من المصلين، بينهم طفل، أُصيب بعدة جروح في الرأس، بينما أصيب «بسام» بكسر في الأنف وارتجاج في المخ.

رابط اللايف

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