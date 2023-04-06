سيدة من حي الأسمرات للرئيس السيسي: غيرت المكان وغيرتنا إحنا كمان

رحبت السيدة نعمة إمام، من حي الأسمرات ووالدة الطفل محمد محمد بمبادرة «جيل جديد»، بالرئيس عبدالفتاح السيسي قائلة: «ده شرف لينا جميعًا إن حضرتك تبقى موجود معانا النهاردة».

وأضافت خلال حفل إفطار الأسرة المصرية بحي الأسمرات بحضور الرئيس السيسي: «أنا قاعدة في حي الأسمرات وده شرف ليا إن أنا أكون موجودة في حي الأسمرات، وأنا بتشرف في أي حتة إن أنا من الأسمرات والبركة في حضرتك».

ورد الرئيس السيسي قائلًا: «أنا هقولك قبل ما تكملي كلامك والله العظيم ده شرف لينا إن إحنا نقدر نجيب الناس وتقدر تقعد في الأسمرات وأنا بحلف بالله».

وتابعت السيدة موجهة كلامها للرئيس السيسي، قائلة: «معايا ابني في مبادرة جيل جديد وكنت حابة أتكلم عن اللي إحنا حاسين بيه، وحضرتك غيرت المكان اللي كنا قاعدين فيه وإحنا كمان اتغيرنا وكمان المبادرة بتعيد تربية أولادنا، وبجد يا ريس مفيش كلام يوفي حق حضرتك فعلا وربنا ينصرك يا رب».