رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

سيدة من حي الأسمرات للرئيس السيسي: غيرت المكان وغيرتنا إحنا كمان

كتب:

أحمد حامد دياب
09:08 م | الخميس 06 أبريل 2023
السيدة نعمة إمام

السيدة نعمة إمام

رحبت السيدة نعمة إمام، من حي الأسمرات ووالدة الطفل محمد محمد بمبادرة «جيل جديد»، بالرئيس عبدالفتاح السيسي قائلة: «ده شرف لينا جميعًا إن حضرتك تبقى موجود معانا النهاردة».

وأضافت خلال حفل إفطار الأسرة المصرية بحي الأسمرات بحضور الرئيس السيسي: «أنا قاعدة في حي الأسمرات وده شرف ليا إن أنا أكون موجودة في حي الأسمرات، وأنا بتشرف في أي حتة إن أنا من الأسمرات والبركة في حضرتك».

ورد الرئيس السيسي قائلًا: «أنا هقولك قبل ما تكملي كلامك والله العظيم ده شرف لينا إن إحنا نقدر نجيب الناس وتقدر تقعد في الأسمرات وأنا بحلف بالله».

وتابعت السيدة موجهة كلامها للرئيس السيسي، قائلة: «معايا ابني في مبادرة جيل جديد وكنت حابة أتكلم عن اللي إحنا حاسين بيه، وحضرتك غيرت المكان اللي كنا قاعدين فيه وإحنا كمان اتغيرنا وكمان المبادرة بتعيد تربية أولادنا، وبجد يا ريس مفيش كلام يوفي حق حضرتك فعلا وربنا ينصرك يا رب».

 

 

 

 

اقرأ المزيد:

طفلة من مواهب قصر ثقافة الأسمرات تفاجئ الرئيس السيسي بقصيدة شعرية

الرئيس السيسي: نعمل على توفير مليون فرصة عمل سنويا للشباب

الرئيس السيسي يجري حوارا مفتوحا مع المواطنين في الأسمرات.. «صور»

إحدى المشاركات بمعرض الأسر المنتجة بالأسمرات للرئيس السيسي: «وفرتلنا حياة كريمة»

الرئيس السيسي يلتقط الصور التذكارية مع الأطفال بحفل إفطار الأسرة المصرية
بقلم أحمد حامد دياب