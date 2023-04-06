الرئيس السيسي لطالب بمبادرة «جيل جديد»: «لازم تصدق حلمك»

وجه يوسف عبدالله، طالب بمبادرة «جيل جديد»، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي بالمبادرة، قائلا: «بنحبك يا ريس، وبنشكر حضرتك على مبادرة جيل جديد، اللي اتعلمنا فيها حاجات جديدة، وشوفنا الإنجازات اللي اتحققت في بلدنا زي قناة السويس الجديدة، وأنفاق تحيا مصر، ومتحف الحضارات».

وأضاف الطالب، خلال احتفالية إفطار الأسرة المصرية بالأسمرات: «في المبادرة كلمونا عن الشهداء، وعلمونا معنى الشهادة، وعرفنا إن الشهداء هما الناس اللي بتموت وتضحي بحياتها عشان إحنا نعيش».

وتابع: «قلت للظباط نفسي أبقى زيهم، وقالولي اهتم بدراستك وصحتك، أنت اللي خليتنا بجد نحلم ونصدق حلمنا».

السيسي: إحنا في جزء من الحلم

ليرد عليه الرئيس السيسي: «لازم تصدق حلمك، وأنا أكبر منك شوية كنت بمشي وأشوف مناطق صعبة، وكنت بقول لو إيدي طالت هعمل، وكان حلم وربنا أراد، وإحنا في جزء من الحلم والحلم لسه مخلصش».

وأضاف: «الحلم هيكون بيكم، وأنت وكل اللي زيك في كل مصر، وطالما الناس بخير وسلام احلم واوعى تبطل حلم، واحلموا الحلم وربنا هيحققه أما تجري عليه. وطول حلمك مخلص وجميل هتلاقي ربنا بيساعدك وهو فوق الكل».