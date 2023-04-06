دعاء حكم: بكيت لتجسيدي دور شقيقة «جعفر العمدة».. و«رمضان» نموذج للتواضع

حضور متميز للفنانة الشابة دعاء حكم، فى مسلسل «جعفر العمدة» للنجم محمد رمضان، الذى حقق نجاحاً ملحوظاً منذ عرض حلقاته الأولى خلال الماراثون الرمضانى الحالى، وتصدره التريند لأيام متواصلة، إذ تجسد فيه دعاء دور (صباح) شقيقة جعفر العمدة (محمد رمضان)، معبرة عن سعادتها بهذه الفرصة الذهبية التى أهداها لها المخرج محمد سامى، عقب ترشيحها للدور بعد مشاهدة بعض الأعمال لها، لعل أبرزها «ضل راجل»، لتنضم سريعاً لفريق عمل مسلسل جعفر العمدة الذى تفاعل معه الجمهور وبدأ ينتظر مفاجآته يوماً بعد يوم.

تقول دعاء لـ«الوطن»، إنها دمعت من الفرحة بعد ترشيحها لدور (صباح) شقيقة محمد رمضان أو «جعفر العمدة»، مشيرة إلى أنه يُعد نقلة حقيقية لها وشخصية بعيدة عنها تجسدها لأول مرة، لافتة إلى أنه رغم صغر الدور إلا أنه مؤثر فى الأحداث وانعكس ذلك فى ردود فعل الجمهور حول الدور والتواصل معها للإشادة بأدائها والعمل بشكل عام.

انتظروا مفاجآت في مسلسلنا «اللي فات حاجة واللى جاي حاجة تانية خالص»

وتضيف أن محمد رمضان فنان متواضع رغم شهرته الواسعة وتألقه، مؤكدة أنه يحرص على مساعدة جميع أفراد الفريق كى يظهر بأفضل صورة، فضلاً عن عملها مع باقة من النجوم تعلمت منهم وأضافوا لها بحسب وصفها: «اللوكيشن بالنسبالى كان بيتى التانى».

وتتابع أنها محظوظة بالمشاركة فى مسلسل «جعفر العمدة» الذى تصدّر التريند منذ عرض حلقاته الأولى، وتفاعل معه الجمهور بشكل ملحوظ، لافتة إلى أنه يحمل الكثير من المفاجآت فى الحلقات المقبلة، قائلة: «اللى فات حاجة واللى جاى حاجة تانية خالص وفيه مفاجأة كبيرة غير متوقعة فى الحلقات الأخيرة».

دعاء جسدت دور شقيقة الفنان محمد رمضان

وتميزت دعاء فى تجسيد دور شقيقة الفنان محمد رمضان ضمن أحداث المسلسل، إذ لفتت الأنظار إليها وتلقت العديد من الإشادات، معبرة عن سعادتها بالعمل مع محمد رمضان والمخر ج محمد سامى وباقى فريق العمل، مشيرة إلى أنها استفادت من جميع النجوم المشاركين.

وأشارت إلى أن من الأشياء التى لا يعرفها الكثيرون عن محمد رمضان أنه خفيف الظل ويضفى حالة من المرح داخل لوكيشن التصوير، مشيدة بالمخرج محمد سامى الذى يهتم بعمله بشكل كبير ويركز فى كل تفصيلة كى يخرج الممثل بأفضل صورة: «سامى قدمنى بشكل متميز وتعاملى مع كل الطبقات والناس البسيطة ساعدنى كتير فى إتقان الدور»، مشيرة إلى أنه رغم مشاركتها فيما يقرب من 7 أعمال سابقة إلا أن هذا الدور شديد الخصوصية ومتميز بالنسبة لها بعد آراء الجمهور التى أشادت بدورها وأثنت على أدائها.