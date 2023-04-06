دعاء حكم: بكيت بعد ترشيحي لدور «صباح» في مسلسل جعفر العمدة

كشفت الفنانة دعاء حكم، أحد ممثلي مسلسل جعفر العمدة، والذى يعرض عبر قناة DMC دراما يوميا الساعة 6.15 في رمضان 2023، عن بكائها بعد عرض دور صباح عليها في مسلسل جعفر العمدة، من قبل المخرج محمد سامي، قائلة: «بكيت من الفرحة بعد عرض الدور عليا، والحمد لله المسلسل بيحقق نجاح باهر يوميا، والحلقات اللي جاية هيكون فيها مفاجآت مدوية».

وقالت الفنانة دعاء حكم، خلال حديثها لـ«تليفزيون الوطن»، إنّ حلقات مسلسل جعفر العمدة الماضية شيء، والقادمة شيء آخر تماما، حيث تشهد الحلقات المقبلة تفاصيل ومفاجآت كبرى للمشاهدين ومتابعين المسلسل.

وأوضحت الفنانة دعاء حكم، أنّها «مخضوضة» من رد فعل الجمهور تجاه حلقات مسلسل جعفر العمدة، قائلة: «سعيدة جدا لمشاركتي في هذا العمل الرائع ومع نجوم كبار، ومحمد رمضان فنان مبدع ومتواضع وبيساعد كل فريق العمل عشان المسلسل يظهر بصورة قوية للجمهور، ومحمد سامي مركز في كل تفصيلة في المسلسل علشان يطلع بصورة قوية».

أبطال مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة يعرض عبر قناة DMC دراما يوميا الساعة 6.15 في رمضان، بطولة الفنان محمد رمضان 2023، وعدد من الفنانين أبرزهم، زينة ومنة فضالي وإيمان العاصي ومي كساب وهالة صدقي وأحمد فهيم وأحمد داش وفريدة سيف النصر وتامر عبدالمنعم وطارق الدسوقي ودعاء حكم، والإخراج محمد سامي.