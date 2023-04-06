مجدي بدر: وافقت على المشاركة في مسلسل جعفر العمدة» قبل قراءة السيناريو

تحدّث الفنان مجدي بدر، عن تجسيد شخصية بلال شامة مختطف ابن الفنان محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة، قائلا إنّ وجود محمد سامي ومحمد رمضان شجعه على قبول المشاركة في المسلسل حتى قبل أن يقرأ السيناريو.

سيناريو مميز

وأضاف بدر في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي، منة الشرقاوي: «ربنا كرمنا بورق حلو وشخصيات مرسومة، واللي نفعنا كلنا إن محمد سامي هو المؤلف والمخرج، فكان بيكتب التفاصيل الشخصية ويرسمها ويتخيلها ويشوفها قدامه، وده ساعد الكل إنه يتعايش مع الورق بشكل كبير».

وتابع الفنان: «هذه الشخصية تعتبر من أسهل الشخصيات التي تعايشت معها لأن الورق كامل كما أن المخرج يعرف تفاصيل الشخصية لأنه من كتبها».

3 عناصر رئيسة لإنجاح أي عمل

وحول قبوله تجسيد شخصية بلال شامة، قال: «من شجعني على قبول هذا الدور قبل قراءة الورق هو وجود اسم محمد سامي ومحمد رمضان، فهناك 3 عناصر مهمة في أي عمل، وهي شركة الإنتاج وبطل العمل والمخرج، هذا الشيء يمنحنا الاطمئنان اللازم وأن شكلنا سيكون رائعا، نحن في أيدٍ أمينة».