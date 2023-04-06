أسامة الأزهري: فلسطين من أشد الدول ارتباطا بالأزهر الشريف

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار الرئيس للشؤون الدينية، إن فلسطين من أشد الدول ارتباطًا بالأزهر الشريف.

من أندر علماء العالم الإسلامي

وأضاف الأزهري، خلال لقائه ببرنامج «رجال صدقوا» مع الإعلامي أحمد الدريني، المُذاع على قناة «DMC»، أن الشيخ خليل بن بدر بن مصطفى الخالدي قاضي قضاة فلسطين، ورئيس محكمة الاستئناف فيها سابقا، ومن أندر علماء العالم الإسلامي في العناية بالكتب والمخطوطات، وكان له اضطلاع مذهل على المخطوطات في العالم الإسلامي، ونجده قد درس في الأزهر الشريف.

أغلب علماء غزة درسوا بالأزهر

ولفت إلى أن الأستاذ الكبير عثمان الطباع، له كتاب في تاريخ غزة، وكتب فيه أن أغلب علماء غزة درسوا بالأزهر الشريف.

وأشار إلى أن الكاتب الكبير أحمد سامح الخالدي في كتاب مهم له قال «ويندر أن تجد عالما أو فقيها أو كاتبا فلسطينيا لم يدرس في الأزهر أو لم يتتلمذ على يد أحد علمائه».