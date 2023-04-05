«كرمه الرئيس السادات».. أسامة الأزهري يكشف معلومات عن الشيخ محمد الدهان

قال الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إن الشيخ محمد الدهان عالم أزهري ونال العالمية في الأزهر وأصبح رئيس البعثة الأزهرية في زنجبار في تنزانيا.

وأضاف الأزهري، خلال حواره ببرنامج «رجال صدقوا» مع الإعلامي أحمد الدريني، على قناة dmc: «عندما ذهبنا إلى زنجبار عند صديقنا الشيخ سمير ذو الفقار وجدنا صورة الشيخ محمد إبراهيم الدهان مُعلقة عنده هناك».

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أن الدهان سافر إلى الصومال ثم سلطنة عمان فامتزج بعلماء عمان وقدرهم وقدروه، وكرمه الرئيس محمد أنور السادات ومنحه وسام العلوم.

وأوضح، أن الشيخ ناصر بن سالم الرواحي ألف كتابا كبيرا عن مولد نبوي ألفه أحد علماء سلطنة عمان حمل اسم «النشأة المحمدية»، والذي قام على خدمة هذا الكتاب هو الشيخ محمد إبراهيم الدهان، مضيفًا: «ومن محاسن الشيخ الدهان انه اخرج كتاب المولد النبوي المسمى بالنشأة المحمدية فخرج الكتاب بتقديم سمو الأمير صالح بن عيسى الحارثي وأشاد في تقدمته بالشيخ الدهان الذي راجع أصول الكتاب وأشرف على طباعته وتصحيحه».