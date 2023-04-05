أسامة الأزهري: الشيخ محمد صالح الفارسي أحد أهم الجسور الرابطة بين مصر وعمان

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إن التاريخ الذي نُسج بين مصر وسلطنة عمان واسع وكبير وضخم، لكن أحد أهم رموزه وجسوره هو الإمام الكبير وشيخ السادة الفقهاء الشافعية في سلطنة عمان محمد صالح الفارسي العماني.

المذهب الرسمي في عمان هو المذهب الفكري الإباضي

وأضاف الأزهري، خلال حواره ببرنامج «رجال صدقوا» مع الإعلامي أحمد الدريني، على قناة dmc: «المذهب الرسمي في عمان هو المذهب الفكري الإباضي، وبالتالي قد يتساءل البعض عن علاقة الأستاذ الكبير الشيخ محمد صالح الفارسي بسلطنة عمان التي مذهبها هو الإباضي».

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية: «قبل أن نخوض في تفاصيل حياته، أذكر أنه قبل عدة سنوات يوسف العلوي وزير خارجية سلطنة عمان السابق وجه دعوة إلى كوكبة وعدد من علماء الأزهر وكان لي شرف أن أكون ضمن هذه المجموعة والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وذهبنا إلى زيارته لأنه كان يريد افتتاح مسجده المسمى بمسجد آل اليبت في صلالة، أي على مذهب أهل السنة والجماعة».

وأكد: «كان المفتي الرسمي الشيخ أحمد بن حمد الخليلي ضمن الحضور في افتتاح المسجد، فقد كان مشهدا عجيبا جدا، مشهد يستحق التوقف عنده بتأمل عميق بشأن بناء الجسور والعيش مع بعض بأمان، فقد حضرت كوكبة من العلماء بالإمارات ومصر والشام، وكان لي شرف إلقاء الخطبة الاولى على هذا المسجد».

وواصل: «المشهد الذي أصفه الآن ما زال يتكرر في كل جيل وطبقة، وهو أن أهل العلم بحق مهما تعددت المشارب والمدارس العلمية يظل الإطار الجامع لهم أكبر من كل هذا».