أسامة الأزهري يتحدث عن الروابط التاريخية مع السودان: نحن عائلة واحدة

قال الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إن للسودان في الوجدان المصري مكانة شديدة الخصوصية والتميز، فمصر والسودان أسرة وعائلة واحدة، كلا البلدين العظيمين والعريقين يشكلان وجدانا واحدا.

مكانة أبناء السودان في قلوب المصريين شديدة التميز

وأضاف الأزهري، خلال حواره ببرنامج «رجال صدقوا» مع الإعلامي أحمد الدريني، على قناة dmc، أنه مهما كانت المودة والقربة بين مصر وباقي الأشقاء يظل أبناء السودان الشقيق في قلوب المصريين شديدة التميز، كما أن مصر في وجدان السودانيين نفس المعنى فيما رآه خلال زيارته هناك.

شيخ الأزهر كان تونسي الجنسية

وتابع: «نحن كمصريين وأزهريين نرى الأخوة التامة بيننا وبين أشقائنا حتى وصل هذا إلى ظاهرة أكثر غرابة وطرفة، حيث مر علينا وقت يكون فيه شيخ الأزهر، وهو الشيخ محمد الخضري حسين، تونسي الجنسية، وفي هذا الزمن يكون الشيخ محمد نور الحسن، وكيل الأزهر من السودان، ويكون الشيخ عيسى منون عميد كلية الشريعة في الأزهر فلسطيني الجنسية».

وواصل: «قبل هذا بأزمان الشيخ الحسن العطار والده مغربي، والإمام الأمير محمد بن محمد بن عبد القادر، المعروف بالأمير الكبير، أجداده مباشرة من الجزائر».