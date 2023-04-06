إصابة 3 أشخاص في انقلاب دراجة نارية بدمنهور

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات، جراء وقوع حادث انقلاب دراجة نارية بطريق «الخيري» بنطاق مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة.

انقلاب دراجة نارية في البحيرة

وورد إخطارا إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد وقوع حادث انقلاب دراجة نارية بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وحرر محضر بالواقعة.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من إبراهيم سعد محمد فياض، 54 سنة، ومحمد عماد مبروك، 21 سنة، وأحمد خلف، 24 سنة، وجميعهم مقيمون في قرية سنطيس بمركز دمنهور.

ونُقل المصابون إلى مستشفى دمنهور لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث وتولت النيابة التحقيق في الحادث.